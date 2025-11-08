خانواده‌های قربانیان انفال و شهدا در کوردستان، ضمن تأکید بر قداست خاک میهن، خواستار حفظ ثبات و آرامش اقلیم کوردستان هستند و ابراز امیدواری می‌کنند روزی پیکر عزیزانشان بازگردانده شود.

2 ساعت پیش

در اقلیم کوردستان، خانواده‌هایی که عزیزان خود را در راه میهن از دست داده‌اند، با وجود اندوه فراوان، بر این باورند که خاک وطن از هر چیز دیگری مقدس‌تر و ارزشمندتر است. این خانواده‌ها، که بسیاری از آن‌ها قربانیان عملیات انفال هستند، ابراز امیدواری می‌کنند روزی پیکر عزیزانشان را بازپس گیرند.

مادر سلام، یکی از بستگان قربانیان انفال، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: "کوردستان شهدای بسیاری برای آزادی تقدیم کرده است. خدا را شکر که بارزانی در قید حیات است و همه چیز خوب است و ما هیچ کمبودی نداریم."

در همین راستا، جویره یزدین، یکی دیگر از بازماندگان و از بستگان قربانیان انفال، به تجربه‌ی دستگیری خود توسط رژیم بعث اشاره کرد و گفت: "ما شهدای زیادی را در راه خاک کوردستان فدا کرده‌ایم و آماده‌ایم جوانان دیگری را نیز قربانی این خاک مقدس کنیم و به هیچ وجه پشیمان نیستیم. تنها آرزوی ما این است که پیکر قربانیانمان بازگردانده شود تا بتوانیم هر روز بر سر مزارشان حاضر شویم و آرامش یابیم."

در هر خانه‌ای در کوردستان، داستان‌هایی از فداکاری و ایثار برای این سرزمین ثبت شده است. نسل‌های جدید نیز با همین روحیه پرورش یافته‌اند تا آماده‌ی جان‌فشانی برای کوردستان باشند. این خانواده‌ها بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش کنونی اقلیم کوردستان تأکید می‌کنند، ثباتی که به بهای خون بسیاری از عزیزانشان به دست آمده است.