نخستوزیر اقلیم کوردستان: امیدواریم کوردستان در دههی آینده وارد مرحلهای نوین شود
مسرور بارزانی در بازدید از پروژهی راهبردی تامین آب اربیل، ضمن اشاره به پیشرفتهای زیرساختی، بر تعهد دولت به خدمترسانی به شهروندان و توسعهی همهجانبه تاکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، در بازدید از پروژهی اضطراری تامین آب اربیل، اظهار امیدواری کرد که اقلیم کوردستان در ده سال آینده وارد مرحلهای نوین از پیشرفت و توسعه شود.
نخستوزیر تاکید کرد که دولت اقلیم کوردستان متعهد است پروژهها و خدمات را به تمامی شهرها و شهرکهای کوردستان برساند.
پیشرفت چشمگیر در پروژه تامین آب اربیل
نخستوزیر اقلیم کوردستان در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از خالد خوشناو و شرکت مجری پروژه، شرکت "هیمن گروپ"، این طرح را آخرین مرحلهی تامین آب برای شهر اربیل دانست. او با اشاره به موفقیتآمیز بودن و سرعت بالای اجرای پروژه، گفت: «همهی کسانی که از این پروژه بازدید کردهاند، معتقد بودند که تکمیل آن حداقل سه سال زمان میبرد، اما خوشبختانه توانستیم در مدت زمانی بسیار کوتاهتر آن را به پایان برسانیم.»
مسرور بارزانی بارزانی افزود که تمامی مراحل این پروژه با تکیه بر توان و نیروی داخلی انجام شده و از فناوریهای پیشرفته برای تضمین کیفیت آب بهره گرفته شده است. وی هدف اصلی از اجرای تمامی پروژههای دولتی را خدمترسانی به شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنان عنوان کرد.
چشمانداز توسعه و چالشها
نخستوزیر اقلیم کوردستان در ادامه سخنان خود، ابراز امیدواری کرد که اقلیم کوردستان در تمامی بخشها شاهد پیشرفتهای چشمگیری باشد. او تاکید کرد که بخشی از کارهای انجام شده، به ویژه در حوزه زیرساخت، ضروری بوده و برای موفقیت این زیرساختها، تسریع در اجرای پروژهها لازم است. بارزانی خاطرنشان کرد که پروژههای گذشته نتایج مثبتی داشتهاند و در آینده نیز کارهای بهتری انجام خواهد شد.
وی ضمن تشکر مجدد از شرکت "هیمن گروپ" برای اعتمادشان به دولت اقلیم کوردستان، رابطه سالم میان شرکتها و دولت را عامل اصلی موفقیت این پروژهها دانست. بارزانی همچنین ابراز امیدواری کرد که پروژههای مشابهی در سلیمانیه نیز اجرا شود و شرکتهای مسئول، کارها را در زمان مقرر به پایان برسانند.
مسرور بارزانی با اشاره به محدودیتهای تواناییهای دولت و چالشهایی که از سوی برخی برای محدود کردن پروژهها ایجاد شده است، تاکید کرد: «ما نمیخواهیم به هیچ شخص یا طرفی پاسخ دهیم. آنچه برای ما اهمیت دارد، آسایش و بهرهمندی شهروندان است. ما به مردم خدمت میکنیم و برای ما مهم نیست که کسی خودفروش، خاکفروش، تروریست یا مزدور باشد؛ طرز فکر آنها مشکل خودشان است. آنچه برای من مهم است، طرز فکر مادرِ شهید، خانوادهی پیشمرگه و یک شهروند عادی است.»
دعوت به مشارکت و حفظ منابع
نخستوزیر اقلیم کوردستان در پایان سخنان خود، کارهای انجام شده را وظیفهی دولت دانست و ابراز امیدواری کرد که شهروندان از آنها بهرهمند شوند. او از مردم خواست که در استفاده از آب و سایر خدمات ارائهشده، زیادهروی نکنند. بارزانی همچنین از تمامی شهروندان خواست تا در بهبود و زیباتر کردن کشور، حفظ محیط زیست و همکاری با دولت مشارکت فعال داشته باشند.
پروژهی راهبردی تامین آب اربیل: راهحلی ۳۰ ساله برای کمآبی
پروژه اضطراری تامین آب اربیل، یکی از پروژههای راهبردی کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان است که با دستور و توصیهی مسرور بارزانی آغاز شده و توسط شرکت "هیمن گروپ" با کیفیتی بالا در حال اجرا است. فاز دوم این پروژه اکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مراحل پایانی قرار گرفته و به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید. با تکمیل این پروژه، مشکل کمآبی در اربیل و مناطق اطراف آن برای مدت ۳۰ سال آینده به طور کامل حل خواهد شد.
این پروژه قادر است روزانه ۴۸۰ هزار متر مکعب آب را تصفیه کند و در هر ساعت ۲۰ تا ۲۱ هزار متر مکعب آب پاکیزه را به محلههای شهر اربیل ارسال نماید. این طرح از طریق چهار خط اصلی در میان محلههای واقع در حد فاصل خیابانهای ۱۲۰ متری و ۱۵۰ متری اجرا میشود. محلههای داراتو، بنهسلاوه، کسنزان، پیرزین، شاویس، بحرکه، عنکاوه و سیبیران از جمله مناطقی هستند که از این پروژه بهرهمند خواهند شد.
فرآیند برداشت آب این پروژه از رودخانهی زاب بزرگ آغاز میشود و مراحل پاکسازی، تصفیه، فیلتراسیون و کلرزنی آب، مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) و عراق انجام میگیرد. در این پروژه، ۲۰۰ کیلومتر لولهی اسپیرال و ۲۸۰ کیلومتر لولهی اتیلن با قطر ۱۶۰، ۲۲۰ و ۲۵۰ میلیمتر برای اتصال پروژه به محلههای شهر اربیل به کار رفته است. اجرای کامل این پروژه، علاوه بر حل مشکل کمآبی، به بسته شدن بیش از هزار چاه آب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی کمک شایانی خواهد کرد.