رویترز: ترکیه در حال آمادهسازی قانونی برای بازگشت اعضای پکک است
پارلمان ترکیه مشغول تدوین پیشنویس قانونی است که راه را برای بازگشت هزاران نفر از اعضای حزب کارگران کوردستان (پکک) از اقلیم کوردستان به داخل کشور هموار میکند
خبرگزاری رویترز گزارش داد که پارلمان ترکیه کار بر روی پیشنویس قانونی را آغاز کرده است که به هزاران نفر از اعضای حزب کارگران کوردستان (پکک) اجازه میدهد از اقلیم کوردستان به ترکیه بازگردند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط این خبرگزاری، این لایحه از بازگشتکنندگان حمایت میکند، اما شامل عفو عمومی برای جرایمی که اعضای پیشین پکک مرتکب شدهاند، نخواهد شد. انتظار میرود این پیشنویس در ماه جاری میلادی به پارلمان ارائه شود.
دستهبندی بازگشتکنندگان و مراحل اولیه
در مرحلهی نخست، پیشبینی میشود حدود هزار نفر از اعضایی که در فعالیتهای مسلحانه شرکت نداشتهاند، بازگردند. یک کمیتهی پارلمانی ویژه، مسئولیت آمادهسازی نقشهی راهی برای ادغام اجتماعی اعضای پکک را بر عهده گرفته است. قانون "بازگشت به خانه" چهار دستهبندی متفاوت برای بازگشتکنندگان در نظر میگیرد: اعضای درگیر در جرایم، اعضای غیردرگیر، مسئولان سازمان و فرماندهان.
روند صلح و اقدامات اخیر پکک
این اقدام بخشی از یک روند صلح گستردهتر برای پایان دادن به درگیری طولانیمدت است که منجر به کشته شدن نزدیک به ۴۰ هزار نفر شده است. روند جدید صلح در ترکیه پس از ابتکار دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در اواخر سال گذشته آغاز شد.
پس از یک سلسله نشست، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، در فوریه امسال از حزب خود خواست تا کنگرهای برگزار کرده و به مبارزهی مسلحانه پایان دهد. در پاسخ به این درخواست، پکک در ماه مه کنگرهی خود را برگزار و تصمیم به انحلال و خلع سلاح گرفت. همچنین در ماه اکتبر، پکک خروج کامل نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرد. مقامات ترکیه این گامها را "مثبت و تاریخی" توصیف کردهاند.