1 ساعت پیش

مدیر امور آب کرج با اشاره به باقی‌ماندن تنها هفت درصد از ظرفیت مخزن ۱۸۰ میلیون متر مکعبی سد کرج، هشدار داد که ذخیره‌ی آب پشت این سد طی چند روز آینده به اتمام می‌رسد.

مهدی مقصودی، مدیر امور آب کرج، روز پنج‌شنبه، ۶ نوامبر (۱۶ آبان)، به خبرگزاری ایرنا گفت: «با این شرایط، تا حدود ۱۵ روز دیگر آب خواهیم داشت.»

به گفته‌ی او، اکنون ورودی آب سد کرج دو متر مکعب در ثانیه است، در حالی که شش متر مکعب آب در ثانیه از سد برای شرب کرج و تهران برداشت می‌شود. این مقام مسئول ابراز امیدواری کرده است که طی روزهای آینده، «بارندگی مؤثری در ارتفاعات رخ دهد» تا ورودی سد کرج افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، حجم مخزن سد کرج در حال حاضر ۳۱ میلیون متر مکعب است، در حالی که در مدت مشابه پارسال این رقم ۸۱ میلیون متر مکعب بود که به معنای کاهش حدود ۵۰ میلیون متر مکعبی حجم ذخیره‌ی این سد است.