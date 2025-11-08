شکست مذاکرات صلح طالبان افغانستان با پاکستان
طالبان افغانستان از شکست مذاکرات صلح با پاکستان خبر داد
سخنگوی طالبان افغانستان اعلام کرد که مذاکرات صلح با پاکستان به دلیل اصرار اسلامآباد بر مسئولیتپذیری کابل در قبال امنیت داخلی پاکستان به بنبست رسیده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، اعلام کرد که مذاکرات صلح میان این کشور و پاکستان به شکست انجامیده است، اما آتشبس میان دو همسایه همچنان برقرار است.
مجاهد دلیل شکست مذاکرات را اصرار اسلامآباد بر واگذاری مسئولیت امنیت داخلی پاکستان به افغانستان دانست و این درخواست را فراتر از تواناییهای کابل توصیف کرد.
سخنگوی طالبان در عین حال تاکید کرد: «آتشبسی که برقرار شده تاکنون از سوی ما نقض نشده است و همچنان رعایت خواهد شد.»
پیشینهی تنشها و مذاکرات
مذاکرات صلح میان پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای شدید مرزی میان نیروهای دو کشور در ماه اکتبر سال جاری (مهر/آبان) آغاز شد. این درگیریها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) بیسابقه بود. تنشها میان این دو متحد پیشین زمانی بالا گرفت که اسلامآباد از کابل خواست تا علیه "طالبان پاکستان" اقدام کند.
ده روز پیش نیز دولت پاکستان پس از انجام چهار دور گفتوگو، از "شکست" مذاکرات صلح با افغانستان خبر داده بود. مقامات پاکستانی در آن زمان اظهار داشتند که کابل در طول مذاکرات از پرداختن به مسئلهی اصلی طفره رفته است.