خالد خوشناو: تمام توان شرکت خود را برای حل مشکل آب اربیل به کار گرفتیم

مالک شرکت «هیمن گروپ» اعلام کرد که پروژه‌ی اضطراری آبرسانی اربیل با بالاترین کیفیت و در مدت زمانی کوتاه به بهره‌برداری رسیده است

2 ساعت پیش

خالد خوشناو، مالک شرکت «هیمن گروپ»، امروز پنجشنبه ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در مصاحبه‌ای درباره‌ی پروژه‌ی اضطراری آبرسانی اربیل اظهار داشت: «عشق بی‌اندازه‌ام به شهر اربیل و اعتماد و درخواست نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، مسروور بارزانی، انگیزه‌ی من برای اجرای پروژه‌ی اضطراری آبرسانی بود.»

وی افزود: «یک بار نخست‌وزیر مسروور بارزانی مرا دعوت کرد و اشاره داشت که شهر ما با کمبود آب مواجه است و باید به سرعت چاره‌ای اندیشید. با کمال میل آمادگی کامل خود را برای اجرای هر پروژه‌ای که به بحرانِ آب پایان دهد، اعلام کردم. علاوه بر علاقه‌ی فراوانم به این شهر، اعتمادِ نخست‌وزیر نیز برایم بسیار ارزشمند است و نمی‌خواهم این اعتماد را از دست بدهم.»

خالد خوشناو در خصوص کیفیتِ پروژه‌ی اضطراری آبرسانی خاطرنشان کرد که معتقد است پروژه‌ای با این سطح از کیفیت در هیچ یک از کشورهای منطقه وجود ندارد. او توضیح داد که میزان کدورتِ آب در این پروژه کمتر از ۱ درصد است، در حالی که این رقم در سطح جهانی به ۵ درصد می‌رسد. وی همچنین تأکید کرد: «تمام توان شرکت خود را برای حل مشکلِ آب اختصاص دادیم.»

پروژه‌ی اضطراری آبرسانی اربیل یکی از پروژه‌های راهبردی کابینه‌ی نهم دولتِ اقلیم کوردستان است که به دستور و توصیه‌ی نخست‌وزیر مسروور بارزانی، توسط شرکت «هیمن گروپ» با کیفیتی بالا در دو فاز اجرا شده است. با تکمیل این پروژه، مشکلِ کم‌آبی در اربیل و مناطق اطرافِ آن تا ۳۰ سال آینده حل خواهد شد.