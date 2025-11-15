مسرور بارزانی سنگ بنای پروژهی عظیم تصفیهخانهی فاضلاب اربیل را خواهد نهاد
مسرور بارزانی، نخستوززیر اقلیم کوردستان، امروز سنگ بنای پروژه بزرگ تصفیه فاضلاب اربیل را نهاد. این پروژه با هدف تامین آب آبیاری و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، گامی مهم در جهت توسعه پایدار شهر محسوب میشود.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴)، در مراسمی رسمی، سنگ بنای پروژه ایستگاه تصفیهی فاضلاب شهر اربیل را نهاد. این پروژه از اهمیت زیستمحیطی و بهداشتی بیاندازهای برای پایتخت اقلیم و ساکنان آن برخوردار است.
آری احمد قادر، مدیر کل آب و فاضلاب اقلیم کوردستان، در گفتوگو با کوردستان۲۴ دربارهی این پروژه اظهار داشت: «این پروژه نه تنها از نظر حجم بسیار بزرگ است، بلکه اهمیت زیستمحیطی و بهداشتی فراوانی برای شهر اربیل و دانیشتوان آن دارد.»
وی افزود که هدف اصلی این طرح، تامین آب مورد نیاز برای آبیاری است. این پروژه به منبعی حیاتی برای آبیاری کمربند سبز اربیل و پارکهای عمومی شهر، از جمله پارک سامی عبدالرحمن، تبدیل خواهد شد. در حال حاضر، این مناطق به ناچار برای آبیاری به آبهای زیرزمینی متکی هستند که با بهرهبرداری از این پروژه، فشار بر منابع آب زیرزمینی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت.
جزئیات و ابعاد پروژه
پروژه تصفیهی فاضلاب اربیل شامل سه بخش اصلی است:
۱. ساخت شبکهی فاضلاب: این بخش شامل نصب ۲۱.۹ کیلومتر لولهی فاضلاب است که ۵.۳ کیلومتر آن با استفاده از تکنیک «Pipe Jacking» اجرا میشود. این روش امکان لولهگذاری را بدون نیاز به حفاری خیابانها و کوچهها فراهم میآورد که به زیرساختهای شهری آسیب کمتری وارد کرده و اختلال در ترافیک را به حداقل میرساند.
۲. ایستگاه مدرن تصفیهی فاضلاب: فرآیند تصفیهی فاضلاب در این ایستگاه به شیوهای پیشرفته انجام خواهد شد که شامل مراحل مختلفی نظیر غربالگری، هوادهی، فیلتراسیون و چندین مرحلهی دیگر است. پس از تکمیل فرآیند تصفیه، آب فاضلاب میتواند برای مصارف گوناگون مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
۳. بهرهبرداری و نگهداری: پروژه شامل یک دورهی دو سالهی بهرهبرداری و نگهداری است تا از عملکرد کارآمد و مداوم ایستگاه اطمینان حاصل شود.
با تکمیل و راهاندازی این ایستگاه، شهر اربیل گامی بزرگ و راهبردی در مسیر ساخت شهری پاکتر، سالمتر و پایدارتر برای نسلهای کنونی و آینده برخواهد داشت.