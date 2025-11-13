جهش دوبارهی نرخ دلار و طلا در ایران؛ نگرانی گستردهی شهروندان از آیندهی اقتصاد
همزمان با افزایش بیسابقهی نرخ ارزهای خارجی و وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۱۳ هزار تومان عبور کرد
همزمان با ادامهی بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی و وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۱۳ هزار تومان عبور کرد و بهای طلا نیز در پی این روند صعودی، افزایش یافت.
بهای دلار پنجشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) به ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید که نسبت به بالاترین رقم چهارشنبه، حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش داشت و سپس با اندکی عقبنشینی، به ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافت. این نوسانات در حالی رخ میدهد که شیب افزایش نرخ ارز از ابتدای هفته شتاب گرفته است. دلار که ۱۷ آبان (۸ نوامبر) با نرخ ۱۰۸ هزار تومان معامله میشد، اکنون بیش از ۵۰۰۰ تومان، معادل حدود ۵.۲ درصد، افزایش بها یافته است.
یورو و پوند انگلیس نیز ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در ادامهی روند افزایشی خود بهترتیب با نرخ ۱۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله شدند.
در بازار طلا نیز روند صعودی ادامه یافت. قیمت سکهی طرح جدید به ۱۲۰ میلیون تومان رسید، نیمسکه با نرخ ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد، ربعسکه با قیمت ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رفت و بهای یک گرم طلای ۱۸ عیار نیز از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد.
افزایش نگرانیها از وضعیت اقتصادی
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است. روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
۱۵ آبان (۶ نوامبر)، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هشدار داد با ادامهی رشد نرخ تورم، «دلار ۱۳۰ هزار تومانی در زمستان دور از انتظار نیست».
آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان میدهد خروج سرمایه در بهار سال جاری رکوردی تاریخی زده است که از عمق بحران مالی کشور حکایت دارد.
واکنش شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی
افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران با واکنشهای گستردهی شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شده و بسیاری از آنان نسبت به چشمانداز اقتصاد کشور ابراز نگرانی کردهاند.
کاربری با نام «محسن» در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «هفتهی آینده جلسهی شورای حکام برگزار میشود و این موضوع بهشدت بر بازار ارز و به تبع آن، طلا تأثیرگذار است. بازار در حال حاضر چندان نسبت به آیندهی سیاسی خوشبین نیست و این نگرانیها باعث شده قیمت دلار افزایش یابد.» او افزود: «زمزمههای افزایش قیمت بنزین نیز فشار مضاعفی روی دلار وارد کرده است.»
کاربر دیگری با نام «آگوستوس» از شیوهی حکمرانی جمهوری اسلامی بهشدت انتقاد کرد و گفت: «کاش روزی برسد که در این مملکت دلهرهی قیمت دلار و طلا و تورم را نداشته باشیم.»
کاربر دیگری نیز نوشت: «واقعاً وقتی قیمت اجناس را میبینی، بازنشستهها را میبینی که در خرج روزمره ماندهاند، بعد فکر میکنی چند وقت دیگر قرار است دلار ۱۴۰ هزار تومانی را ببینی.»
کاربری با نام «علی» هم از سیاستهای مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و گفت: «در این مدت که به عنوان مترسک دولتی روی صندلی نشسته، قیمت دلار، طلا و تورم رکورد زده. برآیند اقتصادی این دولت رسماً فلاکت و بدبختی بوده.»
پایگاه خبری رویداد۲۴ چهارشنبه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) در گزارشی به یافتههای نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) پرداخت که محرمانه بوده و جزئیاتی از آن بهتازگی به رسانهها درز کرده است. این نظرسنجی نشان میدهد نارضایتی عمومی از وضعیت کشور به حدود ۹۲ درصد رسیده است.