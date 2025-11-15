نیروهای سوریهی دموکراتیک حمله گروههای وابسته به دمشق در رقه را دفع کردند
قسد ضمن اعلام دفع حملهای جدید در شرق رقه، هشدار داد که اقدامات تحریکآمیز گروههای مسلح وابسته به دولت دمشق بیپاسخ نخواهد ماند
مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) روز جمعه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیروهایشان حمله جدید گروههای مسلح وابسته به دولت دمشق را در محور غانم علی در اطراف شرق رقه دفع کردهاند. در این حمله، گروههای مهاجم از پهپاد و سلاحهای سنگین استفاده کرده بودند، بدون آنکه هیچ ملاحظهای برای امنیت شهروندان غیرنظامی و ثبات منطقه داشته باشند.
قسد در این بیانیه تأکید کرد که نیروهایش با نهایت مسئولیتپذیری و توانایی، حملات را با موفقیت درهم شکستهاند. در نتیجه این درگیریها، سه نفر زخمی شدند و گروه مهاجم نیز متحمل تلفاتی گردید.
در ادامهی این بیانیه، قسد هشدار داد که به این حملات پاسخ خواهد داد. این نیروها اعلام کردند: "پاسخ نیروهای ما متناسب با حملات بود، اما با پایبندی کامل به خویشتنداری و جلوگیری از هرگونه گسترش جنگ. با این حال، به روشنی اعلام میکنیم که در برابر حملات و آشوبهای مکرر دست بسته نخواهیم نشست و اقدامات لازم را برای حفاظت از مناطق، نیروها و مردممان در برابر هر تهدیدی اتخاذ خواهیم کرد."
قسد همچنین افزود که این رفتار بیپروا، گروههای مسلح را به سمت تنش بیشتر در منطقه سوق میدهد و تمامی تلاشها برای حفظ ثبات منطقه را از بین میبرد. در پایان بیانیه، قسد از طرفهایی که از این گروهها حمایت میکنند، خواستار کنترل آنها و پایان دادن به اقدامات بیمسئولیتشان شد، زیرا این اقدامات تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات در کل منطقه محسوب میشود.