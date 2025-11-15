دهوک بالاترین نرخ مشارکت در انتخابات عراق را ثبت کرد

مسئول دفتر دهوک کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که این استان با ۷۶.۷ درصد، بالاترین میزان مشارکت و دریافت کارت بیومتریک را در انتخابات پارلمانی عراق به خود اختصاص داده است

3 ساعت پیش

خالد عباس، مسئول دفتر دهوک کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آبان ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ اعلام کرد که استان دهوک بالاترین میزان مشارکت در رأی‌گیری برای انتخابات دوره ششم پارلمان عراق را در سطح عراق و اقلیم کوردستان به ثبت رسانده است. به گفته وی، این میزان مشارکت به ۷۶.۷ درصد رسیده و بالاترین نرخ دریافت کارت بیومتریک نیز در استان دهوک بوده است.

عباس ضمن تقدیر از تمامی رأی‌دهندگان، احزاب سیاسی و نیروهای امنیتی برای موفقیت‌آمیز بودن روند انتخابات، تأکید کرد که همگان بر لزوم تغییر قانون فعلی انتخابات در عراق توافق دارند. او افزود که اگر پارلمان عراق قصد چنین تغییری را دارد، باید نظر کمیسیون انتخابات را نیز جویا شود.

خالد عباس در خصوص سیستم چندحوزه‌ای توضیح داد که این سیستم، احزاب سیاسی را مجبور به معرفی تعداد زیادی نامزد کرده بود. به عنوان مثال، در دهوک، هر حزب سیاسی می‌بایست حداقل چهار نامزد معرفی می‌کرد و امکان معرفی تا ۲۲ نامزد را نیز داشت. این امر باعث شد احزاب سیاسی برای کسب آرای بیشتر، نامزدهای بیشتری را معرفی کنند که در نهایت به تقسیم آرا منجر شد.

مسئول دفتر دهوک کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق همچنین به پیچیدگی شیوه رأی‌گیری برای کرسی‌های سهمیه‌ها اشاره کرد که مشکلات زیادی را به وجود آورد. او گفت: "برای مثال، یک رأی‌دهنده در بصره می‌توانست به نامزد سهمیه در دهوک رأی دهد و بالعکس." این وضعیت منجر به بروز خطاهای فراوان در روند رأی‌گیری شد و نزدیک به ۳۵ هزار رأی در استان دهوک باطل اعلام گردید.

در پایان، خالد عباس از پارلمان عراق خواست تا قانون انتخابات را با هماهنگی متخصصان کمیسیون و سازمان‌های جامعه مدنی اصلاح کند تا قانونی وضع شود که منافع همه طرف‌ها را در بر گیرد، نه فقط برخی گروه‌های خاص.

انتخابات دوره ششم پارلمان عراق در استان‌های عراق و اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آبان ۱۴۰۴) با رأی‌گیری ویژه و دو روز پس از آن، در روز سه‌شنبه، با رأی‌گیری عمومی برگزار شد. بر اساس آمارهای کمیسیون، میزان مشارکت در رأی‌گیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد و در رأی‌گیری عمومی نزدیک به ۵۴.۳۵ درصد بوده است.