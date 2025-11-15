دستگیری یک افسر ارشد نیروی هوایی سوریه به اتهام جنایات جنگی

وزارت کشور سوریه از بازداشت سرتیپ حمزه محمد یاسین خبر داد که متهم به هدف قرار دادن غیرنظامیان و مشارکت در حملات هوایی مرگبار در دوران حکومت پیشین است

2 ساعت پیش

وزارت کشور سوریه از دستگیری سرتیپ حمزه محمد یاسین، افسر ارشد نیروی هوایی این کشور، خبر داد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی در چندین استان در دوران حکومت پیشین سوریه است.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شد، واحدهای امنیت داخلی در استان حماه، با همکاری واحدهای مبارزه با تروریسم، عملیات امنیتی دقیقی را انجام داده‌اند که به بازداشت سرتیپ یاسین منجر شد. وی بر اساس حکم بازداشتی که از سوی دادستان کل صادر شده بود، به اتهام "ارتکاب جنایات جنگی و نقض‌های بزرگ علیه شهروندان غیرنظامی" تحت تعقیب قرار داشت.

سرتیپ ملهم شنتوت، مسئول امنیت داخلی استان حماه، اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد یاسین "در انجام حملات هوایی به شهرها و شهرک‌ها و هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی در تظاهرات علیه اسد دست داشته است." وی همچنین متهم به مشارکت در حملات هوایی به روستاهای شرق ادلب و اطراف حماه است که منجر به کشتار جمعی علیه مردم بی‌گناه غیرنظامی شده است.

شنتوت تأکید کرد که متهم به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شده تا تحقیقات تکمیل و برای محاکمه آماده شود. او همچنین تصریح کرد که نیروهای امنیت داخلی به "پیگیری افرادی که در رژیم قبلی در ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم سوریه دست داشته‌اند، یا کسانی که تلاش می‌کنند ثبات جامعه و امنیت دولت را برهم زنند" ادامه خواهند داد.