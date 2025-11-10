بر اساس برنامه‌ی دولت اقلیم کوردستان، امسال ۶ هزار تن سیب‌زمینی از اقلیم کوردستان به خارج صادر خواهد شد که در گام نخست، ۱۰۰۰ تن به امارات ارسال می‌شود

بر اساس برنامه‌ی دولت اقلیم کوردستان، امسال ۶ هزار تن سیب‌زمینی از اقلیم کوردستان به خارج از کشور صادر خواهد شد.

این فرآیند در چند مرحله انجام می‌شود که در گام نخست، ۱۰۰۰ تن سیب‌زمینی به امارات صادر می‌گردد و ۵ هزار تن دیگر نیز در آینده ارسال خواهد شد.

رضایت کشاورزان از حمایت‌های دولتی:

هرش ابراهیم، یکی از کشاورزان تولیدکننده‌ی سیب‌زمینی، در این باره می‌گوید: "پیش از این، محصولات ما باقی می‌ماند و متحمل ضرر می‌شدیم، زیرا تولید بیش از نیاز داخلی بود و به فروش نمی‌رفت. اما اکنون به دلیل حمایت دولت اقلیم کوردستان، میزان تولید خود را افزایش داده‌ایم و همزمان با صادرات به خارج از اقلیم کوردستان، سود بیشتری کسب می‌کنیم. این حمایت بزرگی از سوی دولت اقلیم برای کشاورزان است و ما به عنوان کشاورزان از این اقدام دولت خرسندیم و از آنها قدردانی می‌کنیم."

تقاضای بالا برای سیب‌زمینی کوردستان:

به دلیل تقاضای زیاد برای محصول سیب‌زمینی کوردستان، سال گذشته نیز ۶ هزار تن سیب‌زمینی به امارات صادر شد و قرار است امسال نیز مشابه سال گذشته صادرات انجام شود. میزان تولید داخلی سیب‌زمینی در اقلیم کوردستان سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن است که تقریباً نیمی از کل این محصول در استان اربیل تولید می‌شود.

حمایت کابینه‌ی نهم از شرکت‌های صادرکننده:

صابر باواجی، مدیر یک شرکت صادرکننده‌ی محصولات داخلی، می‌گوید: "کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان به هر شکل ممکن از شرکت‌های صادرکننده حمایت کرده و تسهیلاتی برای ما فراهم آورده است تا بتوانیم محصولات کشاورزان خود را به آسان‌ترین شکل و با کمترین زحمت در بازارهای خارج از اقلیم کوردستان به فروش برسانیم." وی اشاره کرد: "سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) آغاز این فرآیند بود و با چند کامیون محدود شروع کردیم، اما به دلیل حمایت مستمر دولت اقلیم کوردستان، توانسته‌ایم میزان صادرات خود را به چندین هزار تن برسانیم."

توجیه اقتصادی صادرات:

تولید داخلی اقلیم کوردستان سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی است، در حالی که نیاز داخلی سالانه کمتر از ۱۵۰ هزار تن است. مقدار باقیمانده باید در بازارهای خارج از اقلیم کوردستان به فروش برسد. بنابراین، این اقدامات دولت اقلیم کوردستان، نشان‌دهنده‌ی اهمیت دادن به تولید داخلی و حمایت مستمر از کشاورزان است.