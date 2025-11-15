اروپا پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه برنامه هستهای ایران آماده میکند
فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنویس قطعنامهای را برای نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی آماده کردهاند که خواستار محدودیتهای بیشتر و دسترسی سریعتر به برنامه هستهای ایران است
کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه دیگری را علیه ایران برای نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی آماده کردهاند. وبسایت خبری 'دیپلماسی ایران' روز یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آبان ۱۴۰۴) گزارش داد که "سه کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنویس قطعنامهای را آماده کردهاند تا در نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران ارائه دهند."
این قطعنامه بر اساس آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، تنظیم شده و خواستار محدودیتهای گستردهتر، گزارش منظم و دسترسی سریعتر به برنامه هستهای ایران است. نشست آتی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار است از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر (۲۸ تا ۳۰ آبان) در وین برگزار شود.
مطالبات کلیدی قطعنامه
پیشنویس این قطعنامه بر اساس نگرانیهای ادعایی درباره فعالیتهای هستهای ایران و گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، تهیه شده است. در متن پیشنویس، بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات کامل درباره ذخایر مواد هستهای ایران تأکید شده و تهران موظف گردیده است که بر اساس تصمیمات تحمیل شده در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور یا مهر ۱۴۰۴)، تمامی فعالیتهای مرتبط با غنیسازی، تحقیق و توسعه و پروژههای مرتبط با آب سنگین را متوقف کند.
بر اساس اطلاعات فاش شده، پیشنویس ادعا میکند که بیش از پنج ماه است مکان و میزان ذخایر اورانیوم غنیشده با سطوح بالا در داخل ایران نامشخص است و باید به عنوان منبع "نگرانی جدی" تلقی شود. همچنین از ایران خواسته شده است که بدون تأخیر به تعهدات قانونی خود بر اساس قطعنامههای شورای امنیت پایبند باشد و دسترسی لازم را برای آژانس فراهم کند.
در این قطعنامه تأکید شده است که تهران باید به طور کامل و بدون قید و شرط به توافق پادمان و بندهای اصلاح شده آن پایبند باشد تا آژانس بتواند اطلاعات مربوط به ذخایر مواد هستهای و تأسیسات تحت نظارت را دریافت و تأیید کند. این قطعنامه ایران را مجبور میکند که تمامی اطلاعات مربوط به تأسیسات هستهای خود، از جمله تعداد سانتریفیوژها و تعداد و مکان آزمایشگاهها را به صورت دادههای قابل اعتماد و در زمان مشخصی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه دهد.