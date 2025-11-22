واشنگتن شایعات تغییر نمایندهی ویژه در امور عراق را تکذیب کرد
کاخ سفید ضمن اعلام بیاساس بودن گمانهزنیها دربارهی پایان مأموریت مارک ساوایا، از نظارت دقیق ایالات متحده بر روند تشکیل دولت جدید عراق و سفر قریبالوقوع هیئت دیپلماتیک به بغداد خبر داد
در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر احتمال برکناری یا پایان مأموریت نمایندهی ویژهی رئیسجمهور ایالات متحده در امور عراق، مقامات رسمی در واشنگتن و شخص نماینده، با رد قاطعانهی این شایعات، بر تداوم فعالیتهای دیپلماتیک و تمرکز بر تحولات سیاسی بغداد تأکید کردند.
یک منبع آگاه در کاخ سفید شامگاه جمعه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) در گفتوگوی اختصاصی با «کوردستان ۲۴» تصریح کرد که اخبار منتشر شده پیرامون برکناری مارک ساوایا، فرستادهی ویژهی دونالد ترامپ در پروندهی عراق، فاقد هرگونه اعتبار بوده و کاملاً دور از واقعیت است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که هیچ تغییری در مأموریت ساوایا رخ نداده است.
همزمان، مارک ساوایا نیز با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی اینستاگرام، به این حواشی پایان داد. وی با بیان اینکه «اوضاع به روال سابق است و هیچ تغییری رخ نداده»، اعلام کرد که با دقت کامل پروندهی عراق را رصد میکند و در هفتههای آتی نیز با جدیت به وظایف محوله ادامه خواهد داد.
تحرکات دیپلماتیک و نظارت بر تشکیل دولت
در حالی که شایعات برکناری تکذیب شده است، منابع دیپلماتیک از افزایش سطح تعاملات واشنگتن با بغداد خبر میدهند. قرار است در روزهای پایانی ماه جاری، هیئتی بلندپایه متشکل از مقامات ارشد وزارت امور خارجهی آمریکا راهی بغداد شود. دستور کار این سفر شامل دیدارهای فشرده با مقامات عراقی و بررسی پروندههای حساس سیاسی، چالشهای امنیتی و مسائل اقتصادی معلق میان دو کشور خواهد بود.
مارک ساوایا همچنین در پلتفرم «ایکس» از اشتیاق خود برای سفر قریبالوقوع به عراق و دیدار با رهبران سیاسی این کشور خبر داد. وی با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده در عراق طی سه سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که این روند مثبت تداوم یابد.
نکتهی حائز اهمیت در اظهارات اخیر فرستادهی ویژهی آمریکا، موضعگیری صریح واشنگتن در قبال فرآیند سیاسی عراق است. ساوایا هشدار داد که ایالات متحده فرآیند تشکیل دولت جدید در عراق را به دقت زیر نظر دارد و هیچگونه مداخلهی خارجی در تعیین ساختار کابینهی آیندهی این کشور را نخواهد پذیرفت.
پسلرزههای انتخابات پارلمانی
این تحولات دیپلماتیک در شرایطی رخ میدهد که عراق به تازگی انتخابات پارلمانی خود را پشت سر گذاشته است. انتخابات مجلس نمایندگان عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد که طی آن نرخ مشارکت در رأیگیری عمومی ۵۴.۳۵ درصد و در رأیگیری ویژه ۸۲.۴۲ درصد به ثبت رسید.
کمیسیون عالی انتخابات در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴) نتایج اولیه را اعلام کرد و هماکنون فرآیند قانونی رسیدگی به شکایات و اعتراضات نامزدها در جریان است.
شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴) با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «تروث»، مارک ساوایا را به عنوان نمایندهی ویژهی خود در امور عراق منصوب کرد. ترامپ در حکم انتصاب وی، شناخت عمیق ساوایا از مناسبات بغداد-واشنگتن و پویاییهای منطقه را عاملی کلیدی در پیشبرد منافع ملی آمریکا دانسته بود.