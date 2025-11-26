مسرور بارزانی: میخواهیم بخش صنعت را همچون دیگر بخشها توسعه بدهیم
آغاز به کار فاز دوم کارخانه فناوری زرین ۲ در اربیل؛ ایجاد ۴۰۰ فرصت شغلی در تولید دستگاههای هوشمند
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، با تاکید بر اهمیت توسعهی بخش صنعت، اعلام کرد که دولت اقلیم در تلاش است تا این بخش را همچون سایر حوزهها پیشرفت دهد تا به تنوعبخشی اقتصاد کوردستان و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر کمک کند.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پستی در شبکهی اجتماعی ایکس بیان کرد که کارخانهی تولید تلفن همراه و تبلتهای هوشمند "فناوری زرین ۲" در اربیل، ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. وی افزود که این پروژه در کنار سایر طرحهای بخش خصوصی، زمینهی فرصتهای بیشتری را برای شهروندان فراهم میکند.
در همین روز، مسرور بارزانی سنگ بنای فاز دوم کارخانهی فناوری زرین ۲ را در اربیل نهاد. این کارخانه که اولین مرکز تولید تلفن همراه و تبلتهای هوشمند در اقلیم کوردستان است، با مشارکت سرمایهگذاران محلی و شرکتهای چینی ZMC و Transsion توسعه یافته و قرار است ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه تولید کند. نخستوزیر با ابراز خرسندی از توانمندی جوانان کوردستانی، بر نقش حیاتی آنان در نوآوری و پیشرفت صنعتی تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد که این فرآیند از مرحلهی مونتاژ به تولید کامل با استفاده از منابع بومی گسترش یابد.
مسرور بارزانی در سخنرانی خود در این مراسم، فعالیتهای صنعتی از این دست را بخشی از تلاشهای دولت اقلیم برای تنوعبخشی به اقتصاد کوردستان و کاهش وابستگی به واردات دانست. وی تاکید کرد که از زمان تصدی مسئولیت در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، دولت اقلیم راهبردی جامع برای تبدیل اقتصاد وابسته به نفت به مدلی متنوع و مبتنی بر سرمایهگذاری، تولید و فناوری اتخاذ کرده است.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان همچنین از سرمایهگذاران داخلی و شرکتهای خارجی خواست تا از این مدل موفق الگوبرداری کرده و سرمایهگذاری بیشتری در بخش صنعت اقلیم کوردستان انجام دهند. او به حمایتهای دولت و وزارت صنعت برای تسهیل این فعالیتها اشاره کرد و بیان داشت که دولت تمامی امکانات لازم را فراهم خواهد آورد. مسرور بارزانی همواره از شرکتهای خارجی درخواست کرده است که بخشی از فعالیتها و تولیدات خود را به اقلیم کوردستان منتقل کنند، زیرا این امر هم برای شرکتها سودمند است – با توجه به نیروی کار جوان و توانمند – و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفهتر خواهد بود.
این گامها در راستای زنجیرهای از پروژههای صنعتی دیگر قرار میگیرد که توسط نخستوزیر بارزانی افتتاح شدهاند، از جمله یک منطقهی صنعتی و کارخانهی بازیافت در زاخو در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) و شرکت تولید سیم و کابل مسی در اربیل در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳)، که همگی با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان کوردستان انجام میشوند.3. کمیسیون انتخابات: هیئت قضایی ۳۶ اعتراض به نتایج انتخابات را بررسی کرد.
We’re growing our industrial sector to diversify Kurdistan’s economy and create more jobs.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 26, 2025
This new phone and tablet factory in Erbil will provide 400 jobs and open more opportunities for our people. pic.twitter.com/JTqqCLiNaW