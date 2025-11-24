هشتمین نمایشگاه بین‌المللی اربیل با تمرکز بر صنایع بسته‌بندی و کشاورزی و با حضور ۳۵۲ شرکت از ۲۰ کشور جهان، با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های راهبردی آغاز می‌شود

5 ساعت پیش

روز دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴)، شهر اربیل میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای اقتصادی منطقه است. در این گردهمایی بزرگ تجاری که هشتمین دوره‌ی خود را تجربه می‌کند، تمرکز ویژه‌ای بر صنایع تکمیلی نظیر بسته‌بندی (پکیجینگ)، صنایع پلاستیک، فرآوری مواد غذایی و مکانیزاسیون کشاورزی صورت گرفته است.

هوشمند محمد، مدیر اجرایی و هماهنگ‌کننده‌ی این نمایشگاه، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که هدف غایی این رویداد، فراتر از یک نمایشگاه معمولی است؛ آن‌ها به دنبال برندسازی برای تولیدات اقلیم کوردستان و گشودن دروازه‌های صادرات به روی بازارهای بین‌المللی هستند.

حضور پررنگ برندهای جهانی و توانمندی‌های داخلی

بر اساس آمارهای رسمی، در این دوره ۳۵۲ شرکت معتبر از ۲۰ کشور مختلف، از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، هند، چین و چندین کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا حضور دارند. پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای برگزاری، بیش از ۱۵ هزار بازدیدکننده‌ی متخصص و بازرگان از غرفه‌ها دیدن کنند.

نکته‌ی قابل توجه در این دوره، حضور قدرتمند ۶۲ شرکت بومی از اقلیم کوردستان است. این تولیدکنندگان با ارائه‌ی زنجیره‌ی کاملی از محصولات کشاورزی و غذایی—از مواد اولیه تا محصول نهایی بسته‌بندی شده—در تلاش‌اند تا استانداردهای خود را به سطح رقبای جهانی برسانند و شرکای تجاری جدیدی پیدا کنند.

راهبرد دولت اقلیم کوردستان در بخش کشاورزی

برگزاری این نمایشگاه در شرایطی صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به یکی از اولویت‌های راهبردی دولت اقلیم کوردستان تبدیل شده است. کابینه‌ی نهم به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با اعطای تسهیلات ویژه به بخش خصوصی و تصویب طرح‌های حمایتی از کشاورزان، گام‌های مؤثری در جهت خودکفایی و عبور از اقتصاد تک‌محصولی برداشته است. کارشناسان معتقدند که توسعه‌ی صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، حلقه‌ی مفقوده‌ی صادرات محصولات این منطقه بوده که اکنون با جدیت دنبال می‌شود.