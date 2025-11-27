محمد شیاع‌ السودانی در تماس تلفنی با مسرور بارزانی حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد.

امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به تماس تلفنی محمد شیاع‌ السودانی، نخست‌وزیر عراق فدرال پاسخ داد.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر عراق «شدیدا حمله به میدان گازی کورمور را محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.»

در بیانیه آمده است که در این تماس تلفنی «تصمیم گرفته شد که یک کمیته مشترک تشکیل شود که در اسرع وقت کار خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان حمله و مجازات آنها آغاز کند.»

In a phone call, Prime Minister @mohamedshia strongly condemned the attack on the Khor Mor gas field and called it an attack on all of Iraq.



We agreed to form a joint investigative committee to identify and prosecute those responsible. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 27, 2025

شب گذشته میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را در پی داشت.

ب.ن