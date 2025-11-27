اخبار

محمد شیاع‌ السودانی در تماس تلفنی با مسرور بارزانی حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد.

امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به تماس تلفنی محمد شیاع‌ السودانی، نخست‌وزیر عراق فدرال پاسخ داد.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان، نخست‌وزیر عراق «شدیدا حمله به میدان گازی کورمور را محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.»

در بیانیه آمده است که در این تماس تلفنی «تصمیم گرفته شد که  یک کمیته مشترک تشکیل شود که در اسرع وقت کار خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان حمله و مجازات آنها آغاز کند.»

 

شب گذشته میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را در پی داشت.

