کاردار سفارت آمریکا در بغداد حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و کاردار سفارت آمریکا در بغداد تاکید کردند که باید تلاش شود در اقلیم کوردستان نیز نیازمندی‌های دفاعی در برابر حملات، تامین و تقویت شوند.

امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به تماس تلفنی جاشوا هاریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد پاسخ داد.

بر پایه بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این تماس تلفنی «کاردار سفارت آمریکا، به شدت حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و بر حمایت آمریکا از اقلیم کوردستان تاکید کرد.»

دو طرف متفق بوند که «باید تلاش شود در اقلیم کوردستان نیز در برابر این گونه حملات، راهکارها و نیازمندی‌های دفاعی تامین و تقویت شوند و عاملان این حملات تروریستی شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.»

این در حالی است که سفیران بریتانیا و فرانسه نیز در واکنش به این حمله، در پیام‌هایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.

ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.

آتش‌سوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح امروز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.

ب.ن