5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، می‌گوید که اقلیم به مرکزی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است و به عنوان یک منطقه‌ برخوردار از اهمیت تجاری و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه شناخته می‌شود.

محمد شکری، رئیس گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، ۲۴ نوامبر در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی آگروپک، به گزارشگر کوردستان۲۴، گفت که توسعه صنعت بسته‌بندی در اقلیم گامی راهبردی و ضروری است.

وی افزود که این گام، اجرای مستقیم دیدگاه مسرور بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کوردستان است که بر لزوم تولید تمام کالاها و محصولات ارائه شده در بازارهای کوردستان در داخل اقلیم یا حداقل بسته‌بندی آن در داخل تاکید دارد.

نمایشگاه بین‌المللی آگروپک امروز دوشنبه در اربیل با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و بین‌المللی متخصص در فناوری بسته‌بندی پلاستیکی و همچنین صنایع کشاورزی و غذایی افتتاح شد.

شکری گفت که تلاش‌های قابل توجهی در توسعه صنعت بسته‌بندی انجام شده است و افزود که برنامه‌های آینده شامل افتتاح کارخانه‌های بیشتر و گسترش مناطق صنعتی اختصاص داده شده به بخش فرآوری مواد غذایی در اقلیم است.

او در مورد اهمیت این نمایشگاه تاکید کرد که مشارکت تعداد زیادی از شرکت‌های پیشرو بین‌المللی بسته‌بندی، فرصتی قابل توجه برای منطقه است.

وی خاطرنشان کرد که بیشتر شرکت‌های شرکت‌کننده، خارجی هستند و این نشان می‌دهد که اقلیم کوردستان به مرکزی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است و به عنوان یک منطقه‌ برخوردار از اهمیت تجاری و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه شناخته می‌شود.

این نمایشگاه در حالی برگزار می‌شود که بخش کشاورزی در اقلیم کوردستان در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است.

دولت اقلیم کوردستان از طریق طرح‌ها و تصمیمات از کشاورزان حمایت کرده، کار بخش خصوصی را تسهیل کرده و در تلاش برای توسعه صنعت کشاورزی است.

ب.ن