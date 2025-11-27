مخزن اصلی تاسیسات گاز کورمور در حمله هوایی دچار خسارات جدی شد
اربیل (کوردستان٢٤) – تصویر مخزن اصلی تاسیسات گاز در میدان کورمور که مورد حمله هوایی قرار گرفت به کوردستان۲۴ ارسال شد و شدت خسارات ناشی از حمله را نشان میدهد.
ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتشسوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاههای تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.
آتشسوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح امروز پنجشنبه به طور کامل مهار شده است.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بینالمللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساختهای غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستمهای دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخستوزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.
ب.ن