سفیر بریتانیا در بغداد میگوید که مصرانه خواستار پاسخگو کردن مسئولان حمله به میدان گازی کورمور هستند
اربیل (کوردستان٢٤) – بریتانیا، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شد و میگوید:«از تلاشهای هدفمند برای حفاظت از معیشت مردم حمایت میکنیم.»
امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در بغداد، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، شدیدا حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور را محکوم کرد.
در پیام وی آمده است:« این حملات به زیرساختهای اساسی، ثبات عراق و امنیت مردم آن را تهدید میکند.»
سفیر بریتانیا تاکید کرد:«بریتانیا در کنار شرکای عراقی خود ایستاده است و از تلاشهای هدفمند برای حفاظت از معیشت مردم حمایت میکند.»
دیپلمات بریتانیایی، خاطرنشان کرد:«ما مصرانه خواستار پاسخگو کردن مسئولان این حمله هستیم.»
ندين بشدة الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز ليلة أمس في أقليم كردستان.— Irfan Siddiq (@IrfanUKAmb) November 27, 2025
إن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية تهدد استقرار العراق وسلامة شعبه. تقف المملكة المتحدة مع الشركاء العراقيين وتدعم الجهود الرامية إلى حماية المنشآت الحيوية. نحث على محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.
ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتشسوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاههای تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.
آتشسوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح امروز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بینالمللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساختهای غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستمهای دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخستوزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی تلقی کرد.
ب.ن