اربیل (کوردستان٢٤) – فرانسه حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد و بر پایبندی خود به حفظ امنیت عراق و اقلیم کوردستان، تاکید کرد.
امروز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، پاتریک دُرِل، سفیر فرانسه در عراق، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد:«شدیدا حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور را محکوم میکنم. منابع انرژی برای همه شهروندان فایده دارد. فرانسه بر پایبندی خود به حفظ امنیت عراق و در چارچوب آن اقلیم کوردستان، تاکید میکند.»
ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتشسوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاههای تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.
آتشسوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح امروز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بینالمللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساختهای غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستمهای دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخستوزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی تلقی کرد.
