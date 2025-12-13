جشنوارهی فیلم کوتاه کوردی در سلیمانیه برگزار میشود
جشنوارهی فیلم کوتاه کوردی در سلیمانیه در آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و تنها فیلمهای کوردی را در دو بخش داستانی و مستند میپذیرد
جشنوارهی فیلم کوتاه کوردی در شهر سلیمانیه، اقلیم کوردستان، قرار است در آوریل سال ۲۰۲۶ میلادی (فروردین-اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار شود. کاوان عزیز، سخنگوی این جشنواره فیلم کوتاه کوردی، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که این جشنواره منحصراً فیلمهای کوردی را خواهد پذیرفت.
عزیز توضیح داد: «وقتی میگوییم جشنوارهی فیلم کوتاه کوردی، منظور این است که فقط فیلمهای کوردی را میپذیریم. محتوای فیلمها باید کوردی باشد، و هر کوردستانی از هر نقطهای میتواند با فیلم خود در این جشنواره شرکت کند.» او همچنین به دستهبندی فیلمها اشاره کرد و گفت: «ما دو نوع فیلم داریم، فیلمهای داستانی و فیلمهای مستند. فیلمهای داستانی نباید از ۲۹ دقیقه تجاوز کنند و فیلمهای مستند نیز نباید بیشتر از ۳۹ دقیقه باشند. این به فرم جشنواره تبدیل شده است.» جشنوارههای فیلم سلیمانیه اغلب بر هویت زبانی و فرهنگی کوردی تأکید دارند.
به گفته کاوان عزیز، تبلیغات برای این جشنواره دو ماه است که آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۰ فیلم به دست آنها رسیده است. بخشی از جشنواره نیز به فیلمسازان تازهکار اختصاص دارد که مورد تقدیر ویژه قرار گرفته و جوایز خاصی به آنها اهدا خواهد شد. عزیز در ادامه افزود که جوایز جشنواره شامل بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و مرد، بهترین تصویربرداری، و بهترین موسیقی است. همچنین، هیئت داوران امسال قصد دارد جوایز متفاوتی برای کارهای پشت صحنه مانند گریم و سایر بخشهای کمتر دیده شده اهدا کند. وی خاطرنشان کرد که جوایز هنوز مشخص نیستند، زیرا در انتظار کمکهای مالی و حمایتهای لازم هستند تا بتوانند جوایز را تعیین کنند.