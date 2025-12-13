سفر دبیرکل سازمان ملل به بغداد برای پایان مأموریت یونامی

آنتونیو گوترش برای شرکت در مراسم اختتامیه مأموریت یونامی وارد بغداد شد.

1 ساعت پیش

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بعدازظهر روز شنبه، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۲ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، به منظور شرکت در مراسم پایان یافتن مأموریت هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) وارد بغداد شد. ورود وی به دلیل مه شدید در ابتدا به تعویق افتاده بود.

هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) در ۱۴ اوت ۲۰۰۳ (۲۳ مرداد ۱۳۸۲ شمسی)، به درخواست دولت عراق و با قطعنامه‌ی ۱۵۰۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شد. هدف اصلی این مأموریت، حمایت از تلاش‌های توسعه‌ی ملی عراق در زمینه‌های سیاسی، انتخاباتی و بشردوستانه در سراسر کشور بود. وظایف یونامی شامل مشاوره و کمک به دولت عراق در گفت‌وگوی سیاسی فراگیر و آشتی ملی، حمایت از فرآیندهای انتخاباتی مانند انتخابات و سرشماری ملی، تسهیل گفت‌وگوی منطقه‌ای بین عراق و کشورهای همسایه، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، پیشبرد اصلاحات قضایی و قانونی، و ترویج حقوق بشر بود. این هیئت همچنین از سال ۲۰۱۷ میلادی در تحقیقات و پیگرد قانونی عاملان جنایات داعش نقش داشت. یونامی در طول فعالیت خود، دستاوردهای مهمی از جمله کمک به تدوین قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ میلادی، حمایت از برگزاری چندین انتخابات، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و مالی، و ارتقای حقوق بشر داشته است.

در ۸ مه ۲۰۲۴ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شمسی)، دولت عراق رسماً از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پایان مأموریت یونامی تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی شد. محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، استدلال کرد که با بهبود وضعیت امنیتی و ثبات سیاسی در کشور، دلایل وجود یک مأموریت سیاسی دیگر در عراق وجود ندارد و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با تهدیدات باقی‌مانده هستند. در پی این درخواست، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳ شمسی) به اتفاق آرا قطعنامه‌ی ۲۷۳۲ (۲۰۲۴) را تصویب کرد که بر اساس آن، مأموریت یونامی برای یک دوره‌ی نهایی ۱۹ ماهه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴ شمسی) تمدید می‌شود و پس از آن، به جز فعالیت‌های مربوط به انحلال، تمام فعالیت‌های آن متوقف خواهد شد. این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد که با مشورت دولت عراق، یک برنامه‌ی انتقال و انحلال را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۳ شمسی) آماده کند.

گوترش در سفر خود به بغداد، ضمن ابراز قدردانی از کارکنان یونامی و دولت و مردم عراق به خاطر میزبانی ۲۲ ساله از این مأموریت، با مقامات بلندپایه‌ی عراق از جمله محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر این کشور، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. محمد احسان، رئیس هیئت مساعدت سازمان ملل متحد در عراق (یونامی)، اظهار داشت که مأموریت این هیئت با موفقیت به اهداف خود دست یافته و زمان آن رسیده است که عراقی‌ها امور کشور را خود به دست گیرند و عراق دیگر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل نیست. با وجود پایان مأموریت یونامی، سازمان ملل متحد از طریق ۲۳ نهاد تخصصی خود در زمینه‌های بشردوستانه و توسعه، به همکاری با عراق ادامه خواهد داد.