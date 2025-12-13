چهارمین بازار شبانهآغ سال نو در دهوک: رونق اقتصادی و فرهنگی در کوردستان

ده‌ها شرکت داخلی و خارجی در رویدادی سالانه گردهم آمدند

2 ساعت پیش

چهارمین بازار شبانه‌ی سال نو در دهوک، با حضور ده‌ها شرکت داخلی و خارجی، فرصتی برای خرید کالا با قیمت‌های مناسب و گذراندن اوقاتی خوش برای شهروندان و گردشگران فراهم کرده است.

این بازار که در ابتدای ماه جاری (دسامبر ۲۰۲۵ میلادی) گشایش یافته است، تا شب سال نو میلادی ادامه خواهد داشت.

حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی

این بازار سالانه، محصولات بومی، غذاهای کوردی، صنایع دستی و سایر کالاها را با قیمتی ارزان‌تر از بازار معمولی عرضه می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، ۶۰ شرکت از داخل و خارج اقلیم کوردستان در این رویداد شرکت کرده‌اند و این امر نه تنها به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی مناسبی را برای جوانان استان دهوک نیز ایجاد کرده است. یکی از شهروندان به نام "رواند آکره‌یی" اظهار داشت که وجود محصولات بومی بسیار ارزشمند است و خانواده‌ها برای لذت بردن از اوقات و خرید به اینجا می‌آیند. "کارکَر محمد" نیز بر اهمیت بازدید از این بازار تأکید کرد، زیرا مردم می‌توانند با محصولات تولیدی کارخانه‌ها و برندهای دهوک آشنا شوند.

عرضه محصولات متنوع

سلام ایکماله‌یی، یکی از صاحبان کسب‌وکار، که برای چهارمین سال متوالی در این بازار شرکت می‌کند، محصولات محلی مانند عسل منطقه‌ی برواری بالا، گردو، انجیر، بادام و کشمش کُوردی را عرضه می‌کند. کامیل ریکانی، یکی دیگر از صاحبان کسب‌وکار، نیز این بازارها را بسیار مهم و مفید دانسته و بیان کرده که آن‌ها قهوه‌ی تازه ارائه می‌دهند و کالاها مستقیماً از کارخانه‌ی خودشان به مشتریان عرضه می‌شود.

این بازار شبانه‌ی سال نو توسط مدیریت عمومی گردشگری و اتاق بازرگانی و صنعت دهوک سازماندهی شده است. اتاق‌های بازرگانی نقش مهمی در حمایت از تجارت و توسعه‌ی اقتصادی دارند.