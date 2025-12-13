دیدبان اکو عراق: هزینه تأمین نیمی از برق عراق بیش از ۵ تریلیون دینار است

دیدبان اکو عراق اعلام کرد که هزینه‌ی تولید برق در این کشور تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۵.۶ تریلیون دینار رسیده است، در حالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل تولید برق عراق تنها ۲ درصد است و این کشور برای تأمین کامل نیاز خود به تقریباً ۵۰ هزار مگاوات برق احتیاج دارد

دیدبان اکو عراق، مؤسسه‌ای پژوهشی متخصص در تحلیل عملکرد مالی و اقتصادی عراق، روز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، در گزارشی اعلام کرد که هزینه تولید برق در عراق به ۵.۶ تریلیون دینار رسیده است. این نهاد که با هدف ارائه اطلاعات دقیق و موثق برای حمایت از تصمیم‌گیری‌ها و تقویت پایداری اقتصادی فعالیت می‌کند، افزود که مجموع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور از ۲ درصد فراتر نمی‌رود.

بر اساس این گزارش، قیمت برق در عراق ارزان است؛ به طوری که هر کیلووات بین ۱.۵ تا ۴.۶ سنت هزینه دارد. این نرخ، عراق را از نظر ارزانی در رتبه دوم کشورهای عربی و هفتم جهان قرار می‌دهد. دیدبان اکو عراق همچنین خاطرنشان کرد که هزینه تولید برق تا ماه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) بالغ بر پنج تریلیون و شش میلیارد دینار بوده است. در حال حاضر، اوج تولید برق به ۲۸ هزار مگاوات رسیده [cite: 7, 8, 9، 11]، در حالی که عراق برای تأمین کامل نیازهای خود به حدود ۵۰ هزار مگاوات برق نیازمند است.

این دیدبان اقتصادی تأکید کرد که ۹۸ درصد از کل تولید برق عراق به منابع سوخت فسیلی متکی است. توزیع این منابع به این شرح است: ۳۶ درصد از نیروگاه‌های سرمایه‌گذاری شده، ۳۵ درصد از نیروگاه‌های گازی، ۱۹ درصد از نیروگاه‌های بخار، و ۶ درصد نیز از اقلیم کوردستان، ایران، اردن و ترکیه وارد می‌شود. همچنین، تنها ۲ درصد از تولید برق به نیروگاه‌های دیزلی اختصاص دارد. تاریخچه بخش برق عراق نشان می‌دهد که این کشور دهه‌هاست با بحران مزمن کمبود برق مواجه است که ناشی از جنگ‌ها و تحریم‌های پی‌درپی است.

در پایان بیانیه، دیدبان اکو عراق تأکید کرد که دستیابی به خودکفایی کامل در تولید برق نیازمند یک بسته یکپارچه از اقدامات و تصمیمات است. این اقدامات شامل کاهش مصرف بی‌رویه، مقابله با تخلفات در شبکه توزیع، و به‌روزرسانی تجهیزات انتقال و توزیع برق به مصرف‌کنندگان می‌شود. عراق همچنین در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق خود با کمک شرکت‌های خارجی و استفاده از سوخت داخلی است تا سال ۲۰۲۸ به ۴۸ هزار مگاوات برسد و پروژه‌های بزرگ انرژی خورشیدی نیز در دست اجرا دارد.