باغ بزرگ گردو که انسان هیچ دخالتی در به وجود آمدن آن نداشته است
اربیل (کردستان۲۴) – سنجابهای روستای گزنه در اقلیم کوردستان باغ بزرگی از هزاران درخت گردو پدید آوردهاند که انسان هیچ دخالتی در به وجود آمدن آن نداشته است.
سنجابهای روستای گزنه یک باغ گردو به طول سه کیلومتر پدید آوردهاند که بیش از ۱۰ هزار درخت گردو در آن وجود دارد.
این باغ گردو که انسان هیچ دخالتی در به وجود آمدن آن نداشته است، بیش از صد سال است به ساکنان منطقه محصول میدهد.
روستای گزنه از توابع شهرک سمیلان که در منطقه بالهکایهتی اقلیم کوردستان واقع شده است، از طبیعتی مناسب برای رشد درختان گردو و زندگی سنجابها برخوردار است.
دههها است که ٰ سنجابها در این منطقه زندگی میکنند و زیر زمین و در لانههایشان برای بقای خود گردو ذخیره میکنند.
گردوهای ذخیره شده توسط سنجابها که بعضی اوقات محل ذخیره آنها را فراموش میکنند یا ایجاد تغییرات طبیعی پیدا کردن آنها را غیرممکن میکند، به مرور از زیر خاک رشد میکنند و به درخت تبدیل میشوند. به این ترتیب سنجابها در واقع اقدام به کاشت درختان گردو میکنند و با تکرار این کار، باغ بزرگی از درختان گردو پدید آوردهاند.
ارتفاع برخی از این درختان کهنسال به ۲۰ متر و قطرشان به سه متر و نیم رسیده است.
مشیر عبدالواحد از ساکنان گزنه، به کوردستان۲۴ گفت: ساکنان این منطقه بنا بر سنتی دیرینه، محصول درختان گردو را برداشت و بین خود تقسیم میکنند، به طوریکه افراد از چهار طایفه منطقه به شیوه تعاونی محصول را برداشت میکنند و به طور یکسان بین هم تقسیم میکنند. این سنت از نسلهای گذشته ادامه پیدا کرده و به نسلهای آینده هم منتقل میشود.
ساکنان منطقه، علاقه بسیاری به سنجابها دارند و باغ گردو و محصول پربرکت آن را ثمره وجود آنها میدانند و به شیوههای مختلف از سنجابها و محیط زندگی آنها مراقبت میکنند.
