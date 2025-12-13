نمایندگان نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، با حضور در مقر حزب زحمتکشان کوردستان، چهلمین سالگرد تأسیس این حزب را تبریک گفتند

3 ساعت پیش

روز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان، هیئتی از سوی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، از مقر این حزب بازدید کرد. در این هیئت، دکتر پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی، دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت، و امید خوشناو، استاندار اربیل، حضور داشتند.

نمایندگان نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، ضمن ابلاغ پیام تبریک و احترام مسرور بارزانی به ماموستا بلین عبدالله، دبیر حزب زحمتکشان و اعضای رهبری آن، بر نقش این حزب در مبارزات انقلابی و سیاسی دموکراتیک کوردستان تأکید کردند. حزب زحمتکشان کوردستان در سال ۱۹۹۵ میلادی با نام "حزب کارگران و زحمتکشان کوردستان" تأسیس شد. دبیر فعلی این حزب باپیر کاملا است.

این هیئت در ادامه، حزب زحمتکشان را حزبی مبارز در راه انقلاب، سیاست و دموکراسی توصیف کرد که نقش مهمی در جنبش آزادی‌بخش کوردستان ایفا کرده است.