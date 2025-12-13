ارتش اسرائیل از کشته شدن فرمانده ارشد حماس خبر داد
رائد سعد، از برنامهریزان اصلی حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هدف حمله ارتش اسرائیل در غزه قرار گرفت
امروز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، ارتش اسرائیل اعلام کرد که رائد سعد، از فرماندهان ارشد نظامی حماس، را در نوار غزه هدف قرار داده و به هلاکت رسانده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، رائد سعد پیشتر فرمانده دوم حماس در غزه بوده و در این حمله کشته شده است. یک منبع امنیتی نیز این خبر را تأیید کرده و افزود که در نتیجهی این حمله، چندین نفر دیگر نیز کشته یا زخمی شدهاند.
رائد سعد، متولد ۱۹۷۲، یکی از اعضای شورای نظامی گردانهای عزالدین قسام، شاخهی نظامی حماس، و مسئول عملیات و تولید تسلیحات این گروه بود. او همچنین مسئول ساخت زرادخانهی موشکی حماس و توسعهی استراتژیهای نظامی این گروه، از جمله جنگ شهری و حملات فرامرزی بوده است. وی به عنوان یکی از برنامهریزان اصلی حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به اسرائیل شناخته میشود، حملاتی که منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر و به گروگان گرفته شدن ۲۵۱ نفر شد و جنگ غزه را شعلهور ساخت. منابع اسرائیلی رائد سعد را تا دسامبر ۲۰۲۵، پس از تلفات سنگین در رهبری حماس، عملاً رئیس ستاد یا دومین مقام ارشد نظامی این گروه میدانستند. با این حال، حماس هنوز مرگ او را تأیید نکرده است و پیش از این نیز ادعاهای اسرائیل مبنی بر کشته شدن وی، توسط حماس تکذیب شده بود.