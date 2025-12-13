مظلوم عبدی خواستار یکپارچگی ملی برای مقابله با تروریسم شد
فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د.) پس از حمله به نیروهای مشترک در تدمر، بر ضرورت اتحاد در سطح ملی برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد
در اولین واکنش رسمی به حملهی مسلحانه علیه نیروهای مشترک دولت سوریه و ایالات متحده در بیابانهای سوریه، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (ه.س.د.)، دربارهی خطر افزایش فعالیتهای تروریستی هشدار داد. او تأکید کرد که مقابله با این وضعیت نیازمند یکپارچگی تواناییها در سطح ملی است.
مظلوم عبدی از طریق حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس (X)، نگرانی و تأسف عمیق خود را نسبت به زخمی شدن شماری از اعضای نیروهای امنیت عمومی و سربازان آمریکایی که در حین انجام مأموریتهای امنیتی در بیابانهای سوریه هدف قرار گرفتند، ابراز کرد.
عبدی در پیام خود اشاره کرد که افزایش این گونه حملات، نشانهای خطرناک است و مقابله با آن نیازمند عزمی قویتر است. بخش مهم پیام فرمانده ه.س.د. درخواست برای متمرکز کردن تلاشها در سطح ملی به عنوان تنها راه برای نابودی هستههای تروریستی بود. وی در پایان برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.
این اظهارات مظلوم عبدی پس از یک حادثهی امنیتی نادر در نزدیکی شهر تدمر، تحت کنترل دولت سوریه، مطرح شد که در آن یک کاروان مشترک از نیروهای سوریه و ارتش ایالات متحده هدف قرار گرفت.
به کار بردن عبارت "تلاشهای مشترک در سطح ملی" توسط عالیترین فرمانده نظامی ه.س.د.، نشانهای سیاسی مهم از احتمال یا ضرورت هماهنگی بین نیروهای مختلف در صحنهی سوریه، از جمله دولت دمشق، برای مقابله با بقایای داعش است. این در حالی است که منطقهی بیابانی سوریه به نقطهی اصلی حرکت گروههای مسلح تبدیل شده و تهدیدی جدی برای همهی طرفها، اعم از نیروهای ائتلاف، ه.س.د. و دولت سوریه، ایجاد کرده است.
در همین راستا، رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، به کوردستان۲۴ گفت که در حملهی امروز عصر به نیروهای آمریکایی و دولت دمشق، سه نفر از اعضای نیروهای امنیتی و شماری از سربازان آمریکایی زخمی شدهاند. رامی افزود: "بر اساس اطلاعات، مهاجم یکی از اعضای نیروهای محلی منطقه بوده و کشته شده است. ما از وزارت کشور و دفاع میخواهیم که بقایای سازمانهای تروریستی و ایدئولوژی داعش را در منطقه پاکسازی کنند."