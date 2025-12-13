سنتکام کشته شدن سه شهروند آمریکایی در سوریه را تأیید کرد
در پی کمین یک عضو داعش در سوریه، دو سرباز و یک کارمند غیرنظامی ایالات متحده کشته و سه سرباز دیگر زخمی شدند
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که امروز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، در نتیجهی کمین یک عضو گروه تروریستی داعش در سوریه، سه شهروند آمریکایی کشته و شماری دیگر از سربازان زخمی شدند.
بر اساس بیانیهی سنتکام، این حمله توسط یک عضو داعش صورت گرفته و منجر به کشته شدن دو سرباز و یک کارمند غیرنظامی آمریکایی و همچنین زخمی شدن سه سرباز دیگر شده است.
سنتکام توضیح داد که نیروهای آنها به این حمله پاسخ داده و مهاجم داعشی کشته شده است.
این فرماندهی همچنین اشاره کرد که طبق سیاستهای نظامی و به احترام خانوادههای قربانیان، هویت کشتهشدگان تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به بستگانشان منتشر نخواهد شد.