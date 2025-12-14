پرزیدنت بارزانی چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان را تبریک گفت
پرزیدنت بارزانی در پیامی به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان، بر وحدت و پیشرفت آرمان ملت کوردستان تأکید کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان را تبریک گفت و برای این حزب، آرزوی موفقیت، و برای گروههای کوردستانی آرزوی وحدت و برادری و پیشرفت آرمان مشروع ملت کوردستان را داشت.
متن پیام پرزیدنت بارزانی:
به نام خداوند بخشنده و مهربان
دبیرکل محترم و اعضای دفتر سیاسی و رهبری حزب زحمتکشان کوردستان
به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان، گرمترین تبریکات خود را به شما عزیزان و تمامی کادرها، اعضا و هواداران شما عرض میکنم و برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
در این یادبود، از نقش و فداکاری حزب زحمتکشان کوردستان در مراحل مختلف مبارزهی ملت کوردستان قدردانی میکنیم و آرزوی همبستگی و برادری میان گروههای کوردستانی و پیشرفت آرمان مشروع ملت کوردستان را داریم.
پیروز و سربلند باشید.
مسعود بارزانی
۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)