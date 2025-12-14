اخبار

پرزیدنت بارزانی چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان را تبریک گفت

پرزیدنت بارزانی در پیامی به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان، بر وحدت و پیشرفت آرمان ملت کوردستان تأکید کرد

پرزیدنت مسعود بارزانی
کوردستان حزب زحمتکشان پرزیدنت بارزانی

 پرزیدنت مسعود بارزانی، روز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان را تبریک گفت و برای این حزب، آرزوی موفقیت، و برای گروه‌های کوردستانی آرزوی وحدت و برادری و پیشرفت آرمان مشروع ملت کوردستان را داشت.
متن پیام  پرزیدنت بارزانی: 
به نام خداوند بخشنده و مهربان
دبیرکل محترم و اعضای دفتر سیاسی و رهبری حزب زحمتکشان کوردستان
به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس حزب زحمتکشان کوردستان، گرم‌ترین تبریکات خود را به شما عزیزان و تمامی کادرها، اعضا و هواداران شما عرض می‌کنم و برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
در این یادبود، از نقش و فداکاری حزب زحمتکشان کوردستان در مراحل مختلف مبارزه‌ی ملت کوردستان قدردانی می‌کنیم و آرزوی همبستگی و برادری میان گروه‌های کوردستانی و پیشرفت آرمان مشروع ملت کوردستان را داریم.
پیروز و سربلند باشید.
مسعود بارزانی
۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)

 
مصطفی ابراهیم ,