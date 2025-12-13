تام باراک، حمله‌ی داعش به کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و سوری را محکوم کرد و بر ادامه‌ی همکاری با شرکای سوری در مبارزه با تروریسم تأکید کرد

4 ساعت پیش

تام باراک، نماینده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور ایالات متحده در سوریه، امروز شنبه، ۲۳ آذر ۱۴۰۴ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۵)، اطلاعات جدیدی درباره‌ی حمله‌ی امروز داعش در سوریه فاش کرد. وی در پلتفرم ایکس (X) اعلام کرد که نیروهای مشترک ارتش ایالات متحده و دولت سوریه در مرکز سوریه هدف این حمله قرار گرفته‌اند. باراک این کمین تروریستی بزدلانه را به شدت محکوم کرد.

نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا ضمن ابراز تأسف عمیق خود برای کشته شدن سه نظامی و کارمند غیرنظامی آمریکایی، برای سربازان سوری زخمی شده در این حمله نیز آرزوی بهبودی سریع کرد. او در پایان تأکید کرد: "ما در نابودی تروریسم با شرکای سوری خود ادامه خواهیم داد."

لازم به ذکر است که تام باراک، علاوه بر سمت نمایندگی ویژه‌ی رئیس‌جمهور در سوریه، سفیر ایالات متحده در ترکیه نیز هست. او یکی از چهره‌های کلیدی در رویکرد جدید ایالات متحده به دولت کنونی سوریه به رهبری احمد الشرع، پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، محسوب می‌شود. همکاری میان ایالات متحده و دولت سوریه، از جمله پیوستن احتمالی سوریه به ائتلاف ضد داعش، نشان‌دهنده‌ی یک تغییر عمده در سیاست خارجی آمریکا است.

