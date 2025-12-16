چارچوب هماهنگی شیعیان بر تسریع تشکیل پارلمان و گفتوگو بر سر پستها تاکید کرد
در پی بنبست سیاسی عراق، چارچوب هماهنگی شیعیان خواستار برگزاری فوری اولین جلسهی پارلمان و توافق بر سر تقسیم پستها شد
در اقدامی جدید برای شکستن بنبست سیاسی پس از انتخابات عراق، چارچوب هماهنگی شیعیان در آخرین نشست خود نقشه راه مرحله بعدی را تعیین کرد. این چارچوب خواستار گشایش فوری درهای پارلمان جدید عراق برای اولین جلسه شد تا رقابت و مذاکرات قانون اساسی بر سر پستهای کلیدی آغاز شود.
بر اساس نتایج نشست هفتگی عادی آنها، رهبران چارچوب هماهنگی تأکید کردند که خلاء قانونی نباید طولانی شود و بنابراین خواستار برگزاری اولین جلسه دوره جدید مجلس نمایندگان در اسرع وقت شدند. هدف اصلی این جلسه، طبق بیانیه منتشرشده، انتخاب هیئت رئیسه پارلمان (رئیس و دو معاون او) خواهد بود که اولین گام برای تکمیل نهادهای قانون اساسی است. در محور مهم دیگری از این نشست که ارتباط مستقیمی با اقلیم کوردستان و جناحهای سیاسی دارد، چارچوب هماهنگی بر اهمیت ادامه گفتوگو و مذاکره با تمامی نیروهای سیاسی تأکید کرد.
بر اساس دیدگاه این چارچوب، پرونده تشکیل دولت جدید و تعیین تکلیف مسائل قانون اساسی که شامل سهم کورد در پست ریاستجمهوری و مشارکت در کابینه میشود، باید با روحیهای مسئولانه و تفاهم مشترک و بدون رسیدن به بنبست پیش برود. این درخواست چارچوب هماهنگی در حالی است که عراق در حال گذراندن یک مرحله حساس قانون اساسی است. طبق سنت سیاسی و قانون اساسی عراق، پس از تأیید نتایج انتخابات، پارلمان باید اولین جلسه خود را به ریاست مسنترین عضو برای انتخاب رئیس پارلمان از سهم سنیها برگزار کند. پس از آن، مرحله حساستری آغاز میشود که به انتخاب رئیسجمهور از سهم کوردها اختصاص دارد. این ایستگاهی است که جناحهای کوردی باید نامزد خود را تعیین کنند. پس از انتخاب رئیسجمهور، نامزد بزرگترین فراکسیون شیعه برای تشکیل دولت معرفی میشود. درخواست چارچوب هماهنگی برای گفتوگوی مسئولانه نشان میدهد که آنها میخواهند پیش از اولین جلسه، نوعی توافق اولیه (سبد یکپارچه) با کوردها و سنیها برای تقسیم پستها حاصل شود تا سناریوی به بنبست رسیدن جلسات تکرار نشود.