برگزاری چهارمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی در سلیمانیه
تمرکز بر حمایت از تولیدات داخلی و آشنایی با فناوریهای نوین
چهارمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی با حضور بیش از یکصد شرکت داخلی و خارجی در شهر سلیمانیه گشایش یافت.
نوزاد غفور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سلیمانیه، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که حدود یکصد شرکت، کارخانه و سرمایهگذار در این نمایشگاه شرکت کردهاند. وی افزود شرکتکنندگان از دیگر شهرهای عراق و ۱۰ کشور خارجی حضور یافتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سلیمانیه تأکید کرد که این نمایشگاه اهمیت خاصی دارد و فرصتی برای معرفی محصولات داخلی و آشنا کردن کارخانهها و سرمایهگذاران با فناوریهای نوین در حوزهی کشاورزی و صنایع غذایی است.
نوزاد غفور همچنین تصریح کرد که اتاق بازرگانی و صنایع سلیمانیه از توسعهی تولیدات داخلی در اقلیم کوردستان حمایت میکند و به جای تمرکز صرف بر واردات، به کاهش آن و افزایش تولید داخلی خوشبین است.
وی در ادامه اشاره کرد که این نمایشگاه بیشتر برای بازرگانان و صاحبان کسبوکار طراحی شده است، اما شهروندان عادی نیز میتوانند از آن بازدید کنند، زیرا مصرفکنندگان نهایی همین شهروندان هستند.
بر اساس تقویم نمایشگاههای تخصصی، چهارمین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی و صنایع غذایی سلیمانیه از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ اوت ۲۰۲۵ (۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۴) برنامهریزی شده است. شهر سلیمانیه و اقلیم کوردستان تلاش میکنند تا با برگزاری چنین رویدادهایی، ظرفیتهای کشاورزی خود را توسعه داده و از وابستگی به واردات بکاهند.