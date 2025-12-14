دهوک میزبان اولین جشنوارهی سیبزمینی
جشنوارهای برای معرفی و توسعهی صنعت سیبزمینی
قرار است فردا دوشنبه، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، اولین جشنوارهی سیبزمینی در استان دهوک برگزار شود. آمادهسازیها برای این رویداد انجام شده و کشاورزان بسیاری در آن شرکت خواهند کرد.
مهندس احمد جمیل، مدیر کل کشاورزی استان دهوک، به بیوار حلمی، خبرنگار کوردستان۲۴، گفت که این جشنواره با همکاری دانشگاه دهوک و با حمایت کنسولگری هلند برگزار میشود. این رویداد سه روز به طول میانجامد و شامل فعالیتهای متنوعی خواهد بود. به گفتهی مهندس احمد جمیل، هدف اصلی جشنواره، نمایش محصولات سیبزمینی کشاورزان و یافتن بازار برای آنهاست. همچنین، بخشی علمی به سیبزمینی و صنایع غذایی مرتبط با آن در جشنواره اختصاص داده خواهد شد. محصولات کشاورزان به صورت مستقیم نمایش داده میشوند و انواع جدید سیبزمینی نیز معرفی خواهند شد. مدیر کل کشاورزی استان دهوک افزود که تقریباً ۵۰ چادر در این جشنواره شرکت میکنند که بخشی از آنها به نمایش محصولات سیبزمینی و بخش دیگر به غذاهای کوردی و بینالمللی اختصاص مییابد. از کشاورزان نمونه برای شرکت و نمایش محصولاتشان دعوت شده است. همچنین، بخشی ویژه برای صنعت سیبزمینی و شرکتهای مرتبط با آن وجود خواهد داشت.
رونق بخش کشاورزی و صادرات
بخش کشاورزی در استان دهوک در سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. دولت اقلیم کوردستان از طریق وزارت کشاورزی، از کشاورزان برای بازاریابی محصولاتشان در داخل و خارج از اقلیم کوردستان حمایت کرده است. در چند سال گذشته، ۱۲۶ سردخانه برای نگهداری سیبزمینی و دیگر محصولات کشاورزی در دهوک ساخته شده است. محصولات سیبزمینی دهوک به دلیل کیفیتِ بالا شناخته شدهاند و این امر باعث شده است که بازرگانان زیادی به آن روی آورند. بر اساس آمار، تولید سیبزمینی در دهوک در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲ شمسی) به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ شمسی)، تولید سیبزمینی به ۶۰۰ هزار تُن برسد. این افزایش پس از آن است که ۴۸ هزار هکتار زمین به زیر کشت سیبزمینی رفته است. به دلیل منعِ واردات، بازارهای داخلی اکنون به طور کامل به محصولات داخلی وابسته هستند. پس از برطرف کردن نیازهای داخلی، برنامهریزی شده است که سیبزمینی به اردن، امارات، قطر و جنوب عراق صادر شود.