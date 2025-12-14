فعالان محیط زیست: زاگرس خانهی ماست
کمپین بلوطکاری «زاگروسانه» در دل طبیعت کوردستان
کمپین «زاگروسانه»ی انجمن سبز چیا برای کاشت درختان بلوط در جنگلهای زاگرس، در منطقهی بین روستاهای کال و دگاشێخان برگزار شد. فعالان محیط زیست تأکید میکنند که زاگرس خانهی گذشته، حال و آیندهی آنهاست و حفاظت از آن وظیفهی همگانی است.
به گفتهی یکی از اعضای هیئت مدیرهی انجمن سبز چیا، پس از ۷ سال فعالیت کمپین زاگروسانه، بیش از ۱۲۰ سازمان در سراسر ایران و شرق کوردستان در آن فعال هستند. این کمپین جنوب کوردستان (اقلیم کوردستان) را نیز در بر گرفته است و امسال برخی از سازمانها در اربیل، قلادزه، پینجوین و دیگر مناطق برای این کمپین آمادهسازی کردهاند. گلاویژ قادری، فعال محیط زیست، به کوردستان۲۴ گفت که بلوطهای زاگرس زندگی مردم این منطقه را حفظ کردهاند و در زمان کمبود، همانند نان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
فرهاد مولودی، عضو هیئت مدیرهی انجمن سبز چیا، اظهار داشت که بیش از دو هزار مکان در جنگلهای اطراف مریوان و سراسر استان کوردستان شناسایی شدهاند که به صورت غیرقانونی تصرف شده و پروژههای غیرمجاز در آنها اجرا شده است. وی افزود که شکایتهای متعددی به دستگاه قضایی مریوان، سنندج و حتی تهران ارائه شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است. علیرغم کاشت هزاران بلوط در سالانه، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها در شرایط مناسب رشد میکنند. فعالان محیط زیست هشدار میدهند که آتشسوزی، احداث جاده، سدسازی و بهرهبرداری از معدن طلای سقز، تغییر اقلیم و افزایش بیماریها از جمله تهدیدات جدی برای جنگلهای زاگرس هستند. این انجمن بیش از سه هزار عضو فعال در مریوان دارد، اما با این حال، حوادث آتشسوزی در جنگلهای مریوان و منطقه افزایش یافته و امسال بیش از ۳۰۰ مورد آتشسوزی در این مناطق رخ داده است.