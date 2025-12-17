نچیروان بارزانی: روز پرچم کوردستان؛ نماد هویت و مقاومت

گرامیداشت روز ملی در اقلیم کوردستان با سخنرانی رئیس اقلیم

2 ساعت پیش

روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴)، مراسم ویژه‌ای به مناسبت روز پرچم کوردستان در محوطه‌ی اداره‌ی ریاست اقلیم کوردستان برگزار شد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در این مراسم با تبریک این روز، بر اهمیت پرچم به عنوان نماد هویت و همبستگی ملت کوردستان تأکید کرد. وی یادآور شد که این روز، صرفاً یادآوری یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه تجدید پیمان با نمادی است که هویت، تاریخ، مبارزات و آرزوهای مردم کوردستان برای آزادی و زندگی شرافتمندانه را تبلور می‌بخشد.

رئیس اقلیم کوردستان در سخنرانی خود پرچم کوردستان را هویت و عامل گردآورنده‌ی ملت کوردستان و یادبودی زنده دانست. او افزود که این پرچم، گواه مسیری طولانی از صبر و مقاومت مردم کوردستان است که در روزهای سخت مبارزه، بر بلندای کوهستان‌ها و در شهرها و روستاها، توسط فرزندان این سرزمین برافراشته نگه داشته شد و با خون و مبارزه‌ی آن‌ها، از حق بقا و زندگی مردم دفاع شد.

نچیروان بارزانی با اشاره به اینکه امروزه این پرچم با افتخار بر فراز نهادهای اقلیم کوردستان، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز دیگر به اهتزاز در می‌آید، این امر را نشانه‌ی پیروزی دانست که با خون شهیدان، فداکاری پیشمرگه‌ها و مقاومت ملت کوردستان با تمامی طیف‌های آن به دست آمده است.

وی پیام روز پرچم را روشنی بخشید و اظهار داشت که قدرت واقعی کوردستان در همبستگی، همدلی و یکپارچگی آن نهفته است. او تأکید کرد که این پرچم همه را با وجود تفاوت‌های دیدگاه سیاسی، دینی و ملی گرد هم می‌آورد و زیر سایه‌ی آن باید برای کوردستانی باثبات‌تر، عادلانه‌تر و نیرومندتر در برابر چالش‌ها برای تمام ملت‌ها، ادیان و طیف‌های کوردستان همکاری کرد.

رئیس اقلیم کوردستان وفاداری واقعی به خون شهیدان و قربانیان ملت کوردستان را تنها با شعار ندانست، بلکه آن را در پاسداری از دستاوردها، تثبیت حاکمیت قانون، ساخت نهادهای قدرتمند و ارائه‌ی خدمات بهتر به شهروندان اقلیم کوردستان عنوان کرد.

بخشی از پیام نچیروان بارزانی به جوانان کوردستان اختصاص داشت و او گفت: «پرچم کوردستان تنها نماد گذشته نیست، بلکه پرچم آینده است. این پیام امید برای شماست. وطن به علم، انرژی، خلاقیت و رویاهای شما نیاز دارد. کوردستان با علم و دانش، کار و کوشش، اقتصادی قدرتمند و صلح آباد می‌شود.»

وی همچنین بر تعهد اقلیم کوردستان به مشارکت قانون اساسی در عراقی فدرال و دموکراتیک تأکید کرد و افزود که این پرچم همواره باید پیام صلح، گفتگو، همزیستی و همسایگی نیک را منتقل کند. او بیان داشت که کوردستان همچون همیشه، عامل ثبات و پل تفاهم خواهد بود.

در پایان سخنرانی خود، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با ادای احترام به شهیدان کوردستان که پرچم را با خون خود رنگین کرده‌اند، به نیروهای پیشمرگه که حافظ این خاک و پرچم هستند، درود فرستاد و متعهد شد که همواره پاسدار یکپارچگی و دستاوردهای کوردستان باشند و پرچم کوردستان را سرافراز و برافراشته نگه دارند.

روز پرچم کوردستان هر ساله در تاریخ ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) جشن گرفته می‌شود. این روز از سال ۲۰۰۹ با تصویب پارلمان کوردستان (قطعنامه شماره ۴۸ در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹) به صورت رسمی گرامی داشته می‌شود. تاریخ ۱۷ دسامبر یادآور نخستین برافراشته شدن رسمی پرچم کوردستان در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۴۵ (۲۶ آذر ۱۳۲۴ شمسی) بر فراز نهادهای جمهوری کوردستان در شهر مهاباد است. این پرچم با رنگ‌های قرمز (نماد انقلاب، خون‌بها، شجاعت و برابری)، زرد (نماد نور، درخشش، هوشیاری و آتش)، سفید (نماد صلح و آرامش) و سبز (نماد سرسبزی و جوانی) و خورشید ۲۱ پرتو در مرکز آن، شناخته می‌شود و به نمادی جهانی از مقاومت پیشمرگه‌ها تبدیل شده است.