36 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که همه کوردستانیان زیر پرچم کوردستان متحد شوند و همبستگی خود را حفظ کنند.

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، سفین دزه‌ای، رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان به مناسبت روز پرچم کوردستان به کوردستانیان تبریک گفت و اعلام کرد:«ما همچون سایر ملت‌ها، نماد ملی و صلح خود را داریم که به آن افتخار می‌کنیم. پرچم نماد فداکاری و مبارزات بی‌نظیر مردم ما است. »

وی افزود که امروز در داخل و خارج از کوردستان، با شور و شوق این روز گرامی داشته می‌شود. «امیدواریم که همه زیر این پرچم متحد شویم و همبستگی خود را حفظ کنیم تا بتوانیم با چالش‌هایی رویارو شویم که گریبانگیر مردم ستمدیده ما شده‌اند.»

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، روز پرچم کوردستان است و در سراسر مراکز آموزشی، نهادهای رسمی و بین شهروندان اقلیم کوردستان، گرامی داشته شد.

پارلمان کوردستان در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۱، قانون شمار (۴) پرچم کوردستان را تصویب کرد و در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹، روز ۱۷ دسامبر را به عنوان روز پرچم کوردستان، تعیین کرد.

پرچم کوردستان از رنگ سرخ به عنوان نماد قیام و خونفشانی برای میهن. رنگ سفید به عنوان نماد صلح‌طلبی. رنگ سبز به عنوان نماد طبیعت و آبادانی میهن و تصویر خورشید به عنوان نماد روشنی و درخشندگی، تشکیل شده‌ است.

