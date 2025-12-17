اخبار

نیروی پیشمرگ در روز پرچم کوردستان به بیماران تالاسمی خون اهدا کرد

کارزار اهدای خون در روز پرچم کوردستان
اربیل (کردستان۲۴) – نیروی پیشمرگ کوردستان و شهروندان اربیل، در روز پرچم کوردستان، کارزار اهدای خون به بیماران تالاسمی را راه‌اندازی کردند. 

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، به مناسبت روز پرچم کوردستان، نیروهای پیشمرگ کوردستان و شهروندان اربیل، کارزار اهدای خون به بیماران تالاسمی را راه‌اندازی کردند. 

دکتر دلوان محمد، مدیرکل بهداشت اربیل، به کوردستان۲۴ گفت:«امروز برای همه هم‌میهنان کوردستان یک روز مقدس است و پیشمرگان کوردستان با اهدای خون خود به بیماران تالاسمی، بر قداست این روز افزوده‌اند.»

او تاکید کرد:«پیشمرگان کوردستان امروز خون خود را به مردم کورد و کوردستان اهدا کردند.»

یکی از پیشمرگان اهدا کننده خون به کوردستان۲۴ گفت:«همچنان که همیشه با خون خود از مردم و خاک کوردستان دفاع کرده‌ایم، حال هم در این روز مقدس با خون خود از مردم‌مان دفاع می‌کنیم و همیشه در کنار آنها خواهیم بود.»

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، روز پرچم کوردستان است و در سراسر مراکز آموزشی، نهادهای رسمی و بین شهروندان اقلیم کوردستان، گرامی داشته شد.

پارلمان کوردستان در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۱، قانون شمار (۴) پرچم کوردستان را تصویب کرد و در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۹، روز ۱۷ دسامبر را به عنوان روز پرچم کوردستان، تعیین کرد.

پرچم کوردستان از رنگ سرخ به عنوان نماد قیام و خونفشانی برای میهن. رنگ سفید به عنوان نماد صلح‌طلبی. رنگ سبز به عنوان نماد طبیعت و آبادانی میهن و تصویر خورشید به عنوان نماد روشنی و درخشندگی، تشکیل شده‌ است.

