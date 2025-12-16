سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو: جایزه فیفا اقلیم کوردستان را بیشتر به جهان معرفی میکند
اربیل (کردستان۲۴) – سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، میگوید که توانستند به همه جهان نشان دهند قادر به رقابت با کشورهای دیگر جهان هستند.
گوهدار شیخو، سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، امروز سهشنبه ۱۶ دسامبر به کوردستان۲۴ گفت:«معرفی هواداران زاخو به عنوان بهترین هواداران سال جهان از سوی فیفا، اقلیم کوردستان را بیشتر به جهان معرفی میکند و موجب پیشبرد بخش ورزش کوردستان خواهد شد. ما توانستیم به همه جهان نشان دهیم که قادر به رقابت با کشورهای دیگر جهان هستیم.»
او از مردم اقلیم کوردستان و کوردهای ساکن اروپا به خاطر حمایت از زاخو قدردانی کرد. «از پرزیدنت مسعود بارزانی هم سپاسگزارم که به هواداران باشگاه زاخو تبریک گفت.»
گوهدار شیخو گفت:«زاخو در همه زمینهها به یک نماد زیبا در اقلیم کوردستان تبدیل شده است و دلیل این هم حمایت مداوم نخستوزیر مسرور بارزانی از زاخو است. زاخو در بخش گردشگری پیشرفت بسیاری داشته است و پاکترین شهر در سراسر عراق است.»
فیفا امروز سهشنبه، اعلام کرد که هواداران باشگاه ورزشی زاخو، جایزه هواداران فیفا ۲۰۲۵ را دریافت کردهاند و از هواداران کورد به خاطر حرکت بشردوستانه فوقالعاده که توجه جهانی را به خود جلب کرد و قدرت فوتبال را برای الهام بخشیدن برای شفقت نشان داد، تقدیر میکنند.
فیفا اعلام کرد که هواداران باشگاه زاخو پس از پرتاب هزاران اسباببازی عروسکی به زمین، قبل از بازی لیگ ستارگان عراق مقابل الحدود در ۱۳ مه، این جایزه معتبر را به دست آوردند. این اسباببازیها قبل از شروع بازی جمعآوری و بین کودکانی که در سراسر اقلیم کوردستان از بیماری رنج میبرند، توزیع شد.
هواداران زاخو برای کسب این جایزه، دو نامزد بینالمللی دیگر را کنار زدند. جایزه هواداران فیفا که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد، به ابراز تعهد و انسانیت استثنایی هواداران فوتبال، صرف نظر از لیگ، ملیت یا جنسیت، ارج مینهد.
برنده از طریق ترکیبی از انتخاب هیئت کارشناسان و رایگیری عمومی جهانی که در پلتفرم رسمی فیفا انجام میشود، تعیین میشود.
ب.ن