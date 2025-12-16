پرزیدنت بارزانی موفقیت تاریخی هواداران زاخو در کسب جایزه جهانی فیفا را تبریک گفت
هواداران باشگاه زاخو، در اقدامی انسانی برای حمایت از کودکان سرطانی، جایزهی بهترین هواداران فیفا در سال ۲۰۲۵ را از آن خود کردند.
پرزیدنت بارزانی، روز سهشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، در یک تماس تلفنی با گوهدار شیخو، سرپرست اداره مستقل زاخو، ضمن ابراز خرسندی و تبریک بابت موفقیت هواداران زاخو، این دستاورد تاریخی را به مردم کوردستان به طور عمومی و ساکنان زاخو به ویژه، تبریک گفت. این تبریک به مناسبت کسب عنوان بهترین هوادار سال در سطح جهانی توسط هواداران زاخو از سوی فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) بود.
ادارهی مستقل زاخو در سپتامبر ۲۰۲۱ شهریور ۱۴۰۰) توسط نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، افتتاح شد. هدف از تأسیس این اداره، تسهیل امور اداری برای ساکنان منطقه و افزایش استقلال در مدیریت داخلی بود. گوهدار شیخو به عنوان سرپرست این اداره منصوب شده است.
فیفا روز سهشنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴)، به طور رسمی اعلام کرد که هواداران زاخو با کسب بیشترین آرا در سطح جهانی، به عنوان بهترین هواداران سال انتخاب شدهاند. این جایزه جهانی که با عنوان "جایزه د بست ۲۰۲۵" the best 2025) ) نیز شناخته میشود، به پاس اقدام انساندوستانه هواداران زاخو در روز ۱۳ مه ۲۰۲۵ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) به آنها اعطا شد. در آن روز، پیش از شروع بازی تیمشان مقابل "حدود" در لیگ ستارگان عراق، هواداران با پرتاب هزاران عروسک به زمین چمن ورزشگاه، حمایت خود را از کودکان مبتلا به سرطان نشان دادند.
این اقدام که اوج بشردوستی نام گرفت و توجه جهانی را به خود جلب کرد، نشاندهنده سطح بالای فرهنگ جامعه ورزشی در کوردستان، عراق و آسیا است. جایزه هواداران فیفا از سال ۲۰۱۶ آغاز به کار کرده و به هوادارانی اهدا میشود که اقدامات برجسته و انساندوستانه انجام دادهاند. هواداران زاخو در رقابت برای کسب این جایزه، بر هواداران آرژانتینی و اسپانیایی پیشی گرفتند.