آغاز به کار سومین جشنوارهی «رامان» در اربیل با تمرکز بر هویت کوردی در عصر دیجیتال
این رویداد فرهنگی دو روزه به همت مجلهی ادبی و فرهنگی «رامان» برگزار میشود
سومین دوره جشنوارهی «رامان» با حضور گسترده نویسندگان و هنرمندان کورد از چهار بخش کوردستان و نویسندگانی از کشورهای دیگر، با هدف بررسی «هویت کوردی در عصر دیجیتال» در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، آغاز شد.
سومین جشنوارهی «رامان» روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴)، در سالن اجتماعات هتل شیراتون شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، رسماً افتتاح شد. این جشنواره که در ساعت ۱۱ صبح آغاز شده، قرار است به مدت دو روز، تا پایان روز ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴)، ادامه یابد. هدف از برگزاری این دوره، گرد هم آوردن نویسندگان و هنرمندان از چهار بخش کوردستان و همچنین نویسندگان مقیم کشورهای دور است تا به بحث و تبادل نظر بپردازند.
«هویت کوردی در عصر دیجیتال»؛ محور اصلی جشنواره
دورهی امسال جشنوارهی سالانه «رامان» تحت عنوان «هویت کوردی در عصر دیجیتال» برگزار میشود. این جشنواره شامل پنلهای متعددی در زمینهی زبان و ادبیات کوردی، و همچنین اجرای شعر و موسیقی است. مراسم افتتاحیهی روز اول جشنواره با پخش سرود ملی کوردستان و ادای احترام به شهدای کوردستان آغاز شد و سپس آزاد عبدالواحد، سردبیر مجلهی «رامان» و سرپرست جشنواره، سخنرانی ایراد کرد. او در سخنرانیاش به اهمیت پرداختن به هویت کوردی در مواجهه با چالشهای عصر دیجیتال و تأثیر فناوری بر زبان و فرهنگ پرداخت.
مجلهی «رامان» که به معنای «دیدگاه» است، یک ماهنامه فرهنگی عمومی است که در شهر اربیل منتشر میشود. نخستین شماره این مجله در سال ۱۹۹۶ میلادی به چاپ رسید. آزاد عبدالواحد، سردبیر مجله، اظهار داشته که «رامان» اولین مجله فرهنگی و ادبی است که به مدت ۲۷ سال به صورت مستمر در منطقه کوردستان به فعالیت خود ادامه داده است. این مجله تا کنون ۳۳۸ شماره منتشر کرده است.
محتوای اصلی مجله «رامان» به طور کلی بر ادبیات کوردی متمرکز است، اما مقالات فکری و هنری، نقد، پژوهش و داستان نیز در آن منتشر میشود. یکی از ویژگیهای مهم «رامان» این است که آثار نویسندگان از هر چهار بخش کوردستان و خارج از آن را، بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی نویسندگان، به چاپ میرساند. نویسندگان شناختهشدهای مانند جلال ملکشاه، عبدالله پشیو، فرهاد پیربال و حکیم ملا صالح مقالات و اشعار خود را در این مجله منتشر کردهاند. این مجله همچنین نقش مهمی در تشویق و معرفی نویسندگان جوان ایفا کرده و به نویسندگان آشوری و ترکمن نیز اجازه میدهد مطالب خود را درباره فرهنگ خویش منتشر کنند. «رامان» به دلیل استفاده از زبان کوردی فصیح و به دور از واژگان بیگانه شهرت دارد.
صاحب امتیاز مجله «رامان» شهید شوکت شیخ یزدین و سردبیر آن آزاد عبدالواحد است. این مجله در روز پنجم هر ماه میلادی منتشر میشود. اولین شماره آنلاین مجله نیز در سال ۲۰۰۴ در دسترس قرار گرفت. به دلیل شیوع ویروس کرونا، انتشار مجله برای چند ماه متوقف شد، اما پس از آن تصمیم بر این بود که ابتدا هر دو ماه یک بار منتشر شود تا وضعیت عادی شده و به انتشار ماهانه بازگردد.