سوریه از ابتدای سال ٢٠٢٦ اسکناسهای جدید منتشر میکند
بانک مرکزی سوریه از آغاز پروسهی تعویض پول در ۱ ژانویهی ۲۰۲۶ و انتشار واحد پولی جدید خبر داد
عبدالقادر الحصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه، فاش ساخت که از آغاز سال نوی میلادی ۲۰۲۶، واحد پول جدید سوریه وارد بازار خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که پروسهی تعویض اسکناسهای قدیمی با جدید در تمام بانکها، از ۱ ژانویهی ۲۰۲۶، آغاز خواهد گشت.
الحصریه در بیانیهای اشاره کرد که این پروسه بهآسانی و بهطور منظم انجام خواهد گرفت و سازوکارهای آن بهوضوح و شفافیت کامل توضیح داده خواهند شد.
وی در بیانیهای دیگر، به استقبال از صدور فرمان شمارهی ۲۹۳ سال ۲۰۲۵ در مورد چاپ واحد پول جدید سوریه پرداخت و گفت: "این یک مرحلهی اساسی ملی است و همچنین بازتاب آغاز یک مرحلهی نوی اقتصادی و پولی برای دولت و ملت سوریه است." این اقدام بخشی از یک اصلاحات پولی گستردهتر است که شامل حذف دو صفر از واحد پول ملی برای سادهسازی معاملات و بازگرداندن اعتماد عمومی به لیر سوریه میشود.
وی همچنین اظهار داشت که با فرمان دولت سوریه، اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده است تا زمان و مکانهای تعویض را تعیین کند. بنابراین، با تصمیم بانک مرکزی، آییننامهی اجرایی صادر خواهد شد، با تأکید قوی بر خدمترسانی به شهروندان و تسهیل رویهها در تمام مناطق.
الحصریه روشن ساخت که واحد پول جدید سوریه نماد حاکمیت مالی پس از رهایی کشورش خواهد بود، و با هدف جدایی از گذشتهی رژیم پیشین، احتمالاً بدون تصاویر رهبران سابق طراحی میشود. این مرحلهای نو است که از طریق همکاری جمعی بنا نهاده شده و توسط بانک مرکزی سوریه مدیریت میشود.
بانک مرکزی سوریه، پیشتر در ۱۸ دسامبر اعلام کرده بود که تمام جزئیات واحد پول جدید را در زمان خود، پس از تکمیل تمام آمادگیها و تنظیمات لازم، اعلام خواهد کرد.
او همچنین اشاره کرد که تمام معاملات بانکی همانند گذشته ادامه خواهند یافت، بدون اینکه هیچ تأثیری بر خدماتی که به شهروندان و سرمایهگذاران ارائه میشود، ایجاد کند. این در حالی است که گزارشها حاکی از آن است که سوریه در حال مذاکره برای چاپ اسکناسهای جدید در امارات متحدهی عربی و آلمان است، بهجای روسیه، که نشانهای از بهبود روابط این کشور با کشورهای غربی و خلیجی پس از لغو بخشی از تحریمها است.