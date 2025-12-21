جهش چشمگیر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کوردستان در کابینهی نهم
وزیر کشاورزی اقلیم کوردستان: میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اقلیم، در دورهی فعالیت کابینهی نهم، نزدیک به ده برابر افزایش یافته است
بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان، در مراسمی اعلام کرد که میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اقلیم، در دورهی فعالیت کابینهی نهم، نزدیک به ده برابر افزایش یافته است که نشاندهندهی موفقیت استراتژی توسعهی کشاورزی و جلب اعتماد سرمایهگذاران است.
روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱ دی ۱۴۰۴ )، بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان، در آیین گشایش پروژهی «پلانت اینرجی» در ادارهی مستقل راپرین، سخنرانی کرد. وی در سخنان خود، نقش کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان را در گسترش بخش کشاورزی و جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی به کوردستان ستود.
طالبانی تصریح کرد که گشایش این پروژه، بخشی از سیاستهای وزارت کشاورزی کابینهی نهم دولت اقلیم است که اهمیت زیادی به پروژههای مشابه داده است. او تأکید کرد که این وزارتخانه، علیرغم نداشتن دستورالعملهای ویژه برای چنین پروژههایی، از آن حمایت کرده است، زیرا معتقد بود که این پروژه، سنگ بنای آغاز پروژههای "اورگانیک" در این منطقه و سراسر کوردستان خواهد بود. وزیر کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان همچنین اشاره کرد که این وزارتخانه، سیاست ایجاد کشاورزی هوشمند را با کمک فناوری روز و ابزارهای کشاورزی نوین در زمینهی تولید محصولات کشاورزی، با کمترین مصرف آب و کمترین مساحت زمین، و با دستیابی به بالاترین میزان محصول دنبال کرده است.
بیگرد طالبانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت که پیش از آغاز به کار کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان، نرخ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، از ۱.۵٪ تا ۱.۸٪ فراتر نمیرفت. اما اکنون، بر اساس دادههای هیئت سرمایهگذاری، این نرخ به نزدیک ۱۰٪ افزایش یافته است. این امر اثبات میکند که سرمایهگذاران در داخل و خارج از کوردستان، اعتماد زیادی به استراتژی توسعهی بخش کشاورزی اقلیم کوردستان دارند که خود بخشی از سیاست کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان است. وی همچنین تأکید کرد که دولت اقلیم، برنامههای بلندمدتی برای ذخیرهسازی آب دارد و چندین پروژه را به اجرا درآورده است؛ از جمله احداث حوضچهها و سدها و استفاده از سیستمهای پیشرفتهی آبیاری برای کاهش هدررفت آب. دولت اقلیم تاکنون هشت سد را تکمیل کرده و دوازده سد دیگر در دست ساخت است. این اقدامات شامل ساخت سیلوها برای ذخیرهسازی غلات، تأسیس سردخانهها و گلخانههای پلاستیکی، و تمرکز بر خودکفایی در محصولاتی نظیر سیبزمینی و میوهها و افزایش صادرات میشود.