فیراس صدیق میگوید که کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان دامداری صنعتی را توسعه داده است
اربیل (کوردستان۲۴) – مدیرکل امور دام در وزارت کشاورزی اقلیم کوردستان با ارائه آمار، پیشرفتها در بخش دام را مورد توجه قرار داد.
د.فیراس صدیق، مدیرکل امور دام در وزارت کشاورزی، در گفتوگو با کوردستان۲۴، آمار و اطلاعات جدید ارایه کرد و گفت که اقلیم کوردستان در سال به ۹۰ هزار تن گوشت نیاز دارد و از این مقدار ۴۰ هزار تن در داخل اقلیم تولید میشود و ۵۰ هزار تن باقیمانده از طریق واردات دام تامین میشود.
وی افزود که دولت اقلیم کوردستان برای کاهش اتکا به واردات، تسهیلات بسیاری برای سرمایهگذاران فراهم کرده است و در این راستا کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان طرحهای پرورش دام را از ۶۵ طرح به ۱۰۶ طرح افزایش داده است و در این طرحها تعداد دام از ۲۱ هزار راس به ۱۲۸ هزار راس افزایش یافت.
او گفت:«اقلیم کوردستان در سال به ۵۰۰ هزار تن شیر نیاز دارد که ۳۰۰ هزار تن آن در داخل تامین میشود. در گذشته محصولات لبنی بستهبندی شده در بازارها نادر بود، اما اکنون در آن زمینه ۷۳ طرح به ۸۲ طرح افزایش پیدا کرده است. تعداد گاوهای شیری نیز از هفت هزار راس به ۱۶ هزار راس افزایش پیدا کرده و انواع محصولات لبنی به عنوان برندهای داخلی در بازارها در دسترس هستند.»
طرحهای صنعتی از جمله طرح تولید گوشت «میگَل»، طرح تولید لبنیات «زوم»، «رامی فارم» و «سانین» در صنعتی کردن بخش دام، تاثیر قابل توجهی داشتهاند.
اجرای این طرحها در چارچوب سیاست تنوعبخشی اقتصادی دولت اقلیم کوردستان و برنامههای دولت برای تامین امنیت غذایی، بوده است.
ب.ن