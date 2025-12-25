پاپ لئوی چهاردهم در نخستین خطبه‌ی کریسمس، وضعیت انسانی غزه را محکوم کرد

پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، در اولین خطبه‌ی خود به مناسبت جشن میلاد حضرت مسیح (ع)، پیامی سیاسی و انسانی به جهانیان ارسال کرد و به طور آشکار از رنج‌های ساکنان غزه سخن گفت.

امروز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، در مراسم جشن میلاد حضرت مسیح (کریسمس)، پاپ واتیکان، «پاپ لئوی چهاردهم»، از سنت معمول خطبه‌های روحانی فراتر رفت و به شکلی مستقیم وضعیت رقت‌بار فلسطینیان را محکوم کرد.

پاپ در خطبه‌ی خود به ویرانی‌های نوار غزه اشاره کرد و گفت: «جنگ‌ها، چه آنهایی که ادامه دارند و چه آنهایی که پایان یافته‌اند، تنها ویرانی و زخم‌های باز برای ساکنان بی‌دفاع و ناتوان باقی می‌گذارند.»

در بخشی تأثیرگذار از خطبه‌اش، پاپ لئو سؤالی را از حاضران و جهان مطرح کرد و اعلام داشت: «چگونه می‌توانیم به چادرهای غزه فکر نکنیم که چندین هفته است در برابر باران، باد و سرما مقاومت کرده‌اند؟»

این موضع پاپ ادامه‌ی اظهارات قبلی اوست که در آنها بر «راه‌حل دو دولتی» تأکید کرده بود و آن را تنها راه برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری اسرائیل و فلسطین تعریف کرده بود.

ناظران این پیام امروز پاپ را اقدامی «نادر» توصیف می‌کنند، زیرا این اولین خطبه‌ی رسمی کریسمس اوست و در آن وضعیت انسانی غزه را به محور اصلی سخنان خود تبدیل کرده است.



وضعیت غزه: یک فاجعه‌ی انسانی عمیق

وضعیت غزه در حال حاضر به عنوان «فاجعه‌ای انسانی عمیق و مداوم» توصیف می‌شود. با وجود آتش‌بس، زیرساخت‌های نوار غزه به طور کامل ویران شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق ساکنان آواره هستند و در چادرها و پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند.

فرا رسیدن فصل زمستان و سرمای و باران، رنج‌های ساکنان غزه را تشدید کرده است؛ سیل چادرها را زیر آب برده و گرسنگی و کمبود خدمات پزشکی جان میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.

آخرین آمار کشته‌شدگان و مجروحان در غزه (تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵):

- تعداد کشته‌شدگان از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است.

- تعداد مجروحان نیز به بیش از ۱۷۱ هزار نفر رسیده است.

- هزاران نفر نیز هنوز زیر آوارهای ساختمان‌ها مانده‌اند و اجسادشان پیدا نشده است.

رابرت فرانسیس پریووست آمریکایی، معروف به لئوی چهاردهم، پنجشنبه ۸ مه ۲۰۲۵، به عنوان دویست و شصت و هفتمین پاپ واتیکان انتخاب شد.

پاپ جدید، آمریکایی‌تبار است و در سال ۱۹۵۵ در شهر شیکاگو، ایالت ایلینوی آمریکا متولد شده و اکنون ۶۹ سال سن دارد.