کاتز: اسرائیل هرگز غزه را ترک نمیکند
وزیر دفاع اسرائیل بر عدم خروج نیروهای این کشور از غزه و ایجاد مناطق امنیتی و مسکونی در این نوار تأکید کرد
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، اعلام کرد که سربازان اسرائیلی هرگز از نوار غزه عقبنشینی نخواهند کرد. وی همچنین خبر از تأسیس منطقهای امنیتی حیاتی در نوار غزه برای محافظت از شهرها و شهرکهای اسرائیلی و نیز پایهگذاری شهرکهای مسکونی در بخش شمالی این نوار داد.
کاتز تأکید کرد که ارتش اسرائیل هرگز غزه را ترک نخواهد کرد، بلکه پس از آغاز مرحلهی انحلال حماس و زیرساختهای آن، نیروهای اسرائیلی در یک منطقهی مهم و استراتژیک در نوار غزه باقی خواهند ماند. وی هدف از این اقدام را حفاظت و پاسداری از مناطقی که مردم در آن ساکن میشوند، بهویژه آن بخشهای از اسرائیل که به نوار غزه بسیار نزدیکاند، عنوان کرد.
وزیر دفاع اسرائیل گفت: "در بخش شمالی، بر اساس دیدگاه من، در آینده، بهشکل سازمانیافتهای میتوان پایههای شهرکهای مسکونی را در نوار غزه بنا نهاد. این همان چیزی است که من قبلاً نیز گفتهام، اکنون نیز میگویم و پیوسته آن را تکرار خواهم کرد."
وی در ادامهی سخنان خود افزود که "در روزهای آینده، برخی تلاش خواهند کرد سخنانم را بهمثابهی اعلام فوری شهرکسازی در سرتاسر غزه تفسیر کنند. من اظهاراتم را روشن کردهام و لازم بود این موضوع را بیان کنم، زیرا تحولات سیاسی و مسائل دیگر در این بازی دخیلاند. بنابراین، من نکتهی خود را با دقت توضیح دادم و همچنین تأکید کردم که تأسیس پایههای شهرکسازی برای اسرائیل بیاندازه مهم است، زیرا این امری است که میتوان در زمان مناسب در نوار غزه اجرا کرد."
این اظهارات یسرائیل کاتز، ادامهی سخنان پیشین اوست که همواره بیان کرده است اسرائیل بهطور کامل از خاک غزه عقبنشینی نخواهد کرد.
دو روز پیشتر، در مراسمی برای ساخت ۱۲۰۰ واحد مسکونی در "بیتئیل"، کاتز اظهار داشت: "هرگز از تمام نوار غزه عقبنشینی نمیکنیم و چند مرکز مسکونی را در بخش شمالی نوار غزه تأسیس خواهیم کرد." این اظهارات در پی فشارهای آمریکا و مغایرت با طرح صلح پیشنهادی، در تاریخ ۲۳ و ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، توسط دفتر وی یا خود او بهعنوان "صرفاً در چارچوب امنیتی" و بدون قصد دولت برای ایجاد شهرکهای غیرنظامی در غزه، عقبنشینی یا شفافسازی شد.
کاتز همچنین گفت: "ما در زمان و مکان مناسب، پایههای شهرکسازی را در شمال نوار غزه بنا خواهیم نهاد. افرادی هستند که علیه سخنان و تصمیمات ما تظاهرات میکنند، اما ما مسئولیم و میدانیم چه میکنیم و چه میگوییم."
وی تأکید کرد: "دولت کنونی اسرائیل، دولتی قاطع است. اگر بتوانیم حاکمیت را بر کرانهی باختری اعمال کنیم، کار بسیار خوبی انجام دادهایم. ما اکنون در مرحلهی حاکمیت عملی هستیم و در حال حاضر، بهدلیل مواضع و قدرتهایی که اسرائیل پس از فاجعهی هولناک ۷ اکتبر از خود نشان داده است، فرصتهای خوبی داریم که مدتهاست وجود نداشتهاند."