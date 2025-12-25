هیئتی به سرپرستی اسامه حمدان با مقامات عراقی دیدار کرد

24 دقیقه پیش

یک هیئت عالی‌رتبه‌ی جنبش حماس به ریاست اسامه حمدان و با حضور طاهر نونو، مشاور رسانه‌ای این جنبش، به بغداد سفر کرد و سلسله‌ای از دیدارهای دیپلماتیک و سیاسی را با شماری از رهبران و مقامات عراقی انجام داد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای فاش ساخت که این هیئت در بغداد، مسائل حساس مرتبط با آرمان فلسطین را تاوتوێ کرد.

در این بیانیه آمده است که محور اصلی گفت‌وگوها، چگونگی اجرای توافق آتش‌بس و ارزیابی آخرین تحولات سیاسی و میدانی بوده است. همچنین، طرفین در مورد تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند، به‌ویژه آن رویدادهایی که تأثیر مستقیمی بر آینده‌ی آرمان فلسطین دارد.

در میانی دیدارها با طرف عراقی، هیئت حماس گزارشی دقیق درباره‌ی وضعیت فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه خستووەتە روو. هاوکات تیشکی خستووەتە سەر زیادبوونی تاوان و پێشێلکارییەکانی سوپای اسرائیل لە کەناری ڕۆژئاوا و شاری قودس و همچنین رنج زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل را تشریح کرد.

همچنین این هیئت بر ضرورت "یکپارچه‌سازی تلاش‌های عربی و منطقه‌ای" کردووەتەوە وەک تنها راه برای متوقف کردن تجاوزات و پایان دادن به بحران انسانی که مردم غزه را فرا گرفته است، تأکید کرد.

بخش دیگری از دیدارها به بحث درباره‌ی عمق روابط تاریخی میان عراق و فلسطین اختصاص داشت. هیئت حماس ستایش "موضع عراق را در حمایت از فلسطین" کرد.

