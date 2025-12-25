پاتریارک کلیسای کلدانی ضمن تمجید از مواضع پارت دموکرات کوردستان، شایعات مربوط به عادی‌سازی روابط با اسرائیل را "ساخته‌ی هوش مصنوعی" دانست

2 ساعت پیش

پاتریارک لوئیس ساکو، رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان، از مواضع تاریخی پارت دموکرات کوردستان تمجید کرد و اظهار داشت که مسیحیان هرگز حمایت‌های این حزب را فراموش نخواهند کرد.

ساکو اشاره کرد که فاضل میرانی، مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان و حزب متبوعش، به‌خوبی زبان آن‌ها را درک می‌کنند و همدردان واقعی آرمان مسیحیان، به‌ویژه در بحران ساختگی که کلیسا با آن روبه‌رو است، هستند.

در مورد شایعاتی که پیرامون روابط او با اسرائیل منتشر شده، پاتریارک ساکو به‌شدت این اخبار را رد کرد و گفت: هیچ‌گونه توافق عادی‌سازی را امضا نکرده است. وی فاش ساخت که برخی طرف‌ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، صدایی را برای او تولید کرده و ادعا می‌کنند که او همراه با پاپ فرانسیس به اسرائیل سفر کرده است، اما وی تأکید کرد که به‌دلیل احترام به آرمان فلسطین، حاضر به سفر به آن کشور نشده و تمامی این اظهارات را "دروغی شاخدار و دور از حقیقت" می‌داند.

رئیس کلیسای کلدانی دیدگاه خود را برای آینده‌ی عراق برجسته کرد و خواستار آن شد که به‌جای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، کار برای عادی‌سازی روابط داخلی در عراق انجام گیرد.

ساکو می‌گوید: عراق سرزمین پیامبران و میهن حضرت ابراهیم است، بنابراین دولت باید بر گردشگری دینی و باستانی تمرکز کند، تا جهان به عراق بیاید نه به جای دیگر. به‌باور او، زمانی که نفت تمام شود، این بخش به منبع مهمی از درآمد تبدیل خواهد شد، زیرا کشورهای جهان به‌دنبال منافع خود هستند و عراق نیز باید از جایگاه دینی و مناطق گردشگری اقلیم کوردستان بهره‌برداری کند.

این سخنان لوئیس ساکو در مراسم میلاد مسیح، توسط برخی به‌عنوان دعوت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل تفسیر شد. این موضوع با واکنش‌های شدید مقامات و رهبران سیاسی عراق از جمله محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، روبه‌رو شد. هر دو تأکید کردند که واژه‌ی "عادی‌سازی" در قاموس عراق جای ندارد و عادی‌سازی روابط با رژیمی اشغالگر جرم است.

در پی این جنجال، پاتریارکیه‌ی کلدانی عراق در بیانیه‌ای رسمی، اظهارات ساکو را "خارج از متن" خواند و تأکید کرد که منظور وی "عادی‌سازی با عراق" در راستای تشویق گردشگری بوده و نه عادی‌سازی روابط با هیچ کشور دیگری.

پاتریارک لوئیس ساکو یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های دینی عراق و جهان است که در گذشته به‌دلیل تصمیم ریاست جمهوری عراق مبنی بر لغو فرمان جمهوری او، با فشار سیاسی بزرگی روبه‌رو شد و در اعتراض به این امر، مقر پاتریارک را از بغداد به هه‌ولێر، پایتخت اقلیم کوردستان، منتقل کرد. این لێدوان‌ها در حالی بیان می‌شود که اقلیم کوردستان به‌عنوان پناهگاهی امن برای اقلیت‌های دینی دیده می‌شود و پارت دموکرات کوردستان به‌عنوان نیروی اصلی در حفظ حقوق مؤلفه‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه شناخته می‌شود. وی در پیام خود تأکید کرد که دروغ هرچند زیاد و گسترده باشد، اما در نهایت تنها حقیقت پیروز خواهد شد.